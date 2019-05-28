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Samsung Galaxy M40 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung'un Galaxy M serisindeki en ince çerçevelerle donatılan Galaxy M40 akıllı telefonu Haziran'da tanıtılacak....

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy M40 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung, uzun süredir hakkında birçok sızıntı haber çıkan Galaxy M40 akıllı telefonunu 11 Haziran’da tanıtacağını duyurdu. Telefonun M serisi içerisindeki ultra dar çerçeveli ekranla gelecek ilk telefon olacak.

Infinity O Ekranı, Snapdragon 6 Serisi yonga seti ve üçlü arka kamera kurulumu ile geleceği şirketten tarafından onayladı. Şirket tarafından yayınlanan tanıtım görüntüsü, arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcının varlığını ve dikey olarak yerleştirilmiş üçlü arka kamera kurulumunu göstermektedir.

Son derece ince çerçevelere sahip olan M40’ın son zamanlarda ortaya çıkan Geekbench listesi Snapdragon 675 yonga seti ile destekleceğini ortaya çıkardı. Yonga seti ayrıca 6GB RAM ile eşleştirilmiştir. Özellik listesinde Android 9.0 (Pie) ile geleceği de netleşti.

Samsung Galaxy M40 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Cihaz, Android Pie tabanlı OneUI 1.1 ile çalışan ilk Galaxy M serisi telefon olacak. Telefonun başka netleşen özelliği olmadığı için geriye sadece varsayımlar kalıyor. Bunlardan birisi de 128GB depolama ile geldiği yönündedir.

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, akıllı telefonun 358 dolar gibi daha düşük bir fiyatla geleceğini iddia etmiştir. Şimdiki durumda cihaz hakkında pek bir bilgiye sahip olmasak da, ilerleyen zamanlarda daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması muhtemel.

KaynakSamsung
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