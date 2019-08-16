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Samsung Galaxy M41, M31 ve M21 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Samsung, M serisinin yükseltmelerini kısa zaman sonra piyasaya sürecek gibi duruyor. Üstelik en üst modelde 64MP kamera olacak...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy M40

Samsung, bu yılın başından beri Galaxy M20, M30 ve M40 akıllı telefonlarının bulunduğu M serisini piyasaya sürdü. Kore teknoloji devi tarafından tanıtılan telefonlar bütçeye uygun orta sınıf akıllı telefonlar segmentinde hitap ettiler. Şimdi, şirket cihazların gelişmiş sürümlerini piyasaya sürecek gibi görünüyor.

Twitter‘daki bir kaynağa göre, yeni akıllı telefonlar Galaxy M21, M31 ve Galaxy M41  isimlerinde olacak. Kaynak, yaklaşan Galaxy M21, M31 ve Galaxy M41 akıllı telefonlarından neler beklenebileceğinin kısmen bilglendirmesini yaptı.

Xiaomi, Realme gibi önde gelen akıllı telefon üreticileri ile telefonlarında yeni 64MP birincil kameraya adım attılar. Buna karşılık Samsung da bu furyaya katılıyor.  Samsung Galaxy M41’de bulunan kameraların birincil sensörünün 12MP geniş açılı, ardından 5MP derinlik sensörüyle birleştirilmiş 64MP sensör olduğuna inanıldığı üçlü arka kamera bulunuyor.

Sızıntı ayrıca Galaxy M41’in 6GB RAM‘e sahip olacağına da işaret ediyor. Yongaseti söz konusu olduğunda, Galaxy M41’in Exynos 9630 işlemcisi tarafından desteklendiği söyleniyor. Ayrıca, sızıntı diğer iki Galaxy M telefonun detaylarını da belirtmiştir.

4GB RAM’e sahip olan Galaxy M21‘in Exynos 9609 yonga ile güçlendirilmiş olması ve 5MP derinlik algılayıcı bir kamera ile birleştirilmiş bir 24MP birincil sensörden oluşan çift arka kameraları olduğu söyleniyor. Ve son olarak, Galaxy M31’in Snapdragon 665 yonga seti ve ardından 6GB RAM tarafından desteklendiğine inanılıyor.

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