Samsung Galaxy M41, M31 ve M21 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Samsung, bu yılın başından beri Galaxy M20, M30 ve M40 akıllı telefonlarının bulunduğu M serisini piyasaya sürdü. Kore teknoloji devi tarafından tanıtılan telefonlar bütçeye uygun orta sınıf akıllı telefonlar segmentinde hitap ettiler. Şimdi, şirket cihazların gelişmiş sürümlerini piyasaya sürecek gibi görünüyor.

Twitter‘daki bir kaynağa göre, yeni akıllı telefonlar Galaxy M21, M31 ve Galaxy M41 isimlerinde olacak. Kaynak, yaklaşan Galaxy M21, M31 ve Galaxy M41 akıllı telefonlarından neler beklenebileceğinin kısmen bilglendirmesini yaptı.

Xiaomi, Realme gibi önde gelen akıllı telefon üreticileri ile telefonlarında yeni 64MP birincil kameraya adım attılar. Buna karşılık Samsung da bu furyaya katılıyor. Samsung Galaxy M41’de bulunan kameraların birincil sensörünün 12MP geniş açılı, ardından 5MP derinlik sensörüyle birleştirilmiş 64MP sensör olduğuna inanıldığı üçlü arka kamera bulunuyor.

Here are some key specs of Samsung Galaxy M series. pic.twitter.com/WM1RJlajV5

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) August 16, 2019