Samsung Galaxy M42 5G, Geekbench’te Görüntülendi!

Samsung, görünüşe göre Galaxy M serisi altında bir 5G akıllı telefon piyasaya sürüyor. İlk raporlar, cihazın Galaxy M42 5G olarak adlandırılabileceğini gösteriyor. Şimdi, bu yeni telefon Geekbench’te görüntülendi.

Geekbench 5 karşılaştırma veritabanında SM-M426B model numaralı bir Samsung akıllı telefon görüntülendi. Karşılaştırma listesine göre, test edilen cihaz 4GB RAM, Android 11 işletim sostemi ve 1.8GHz temel frekansta çalışan bir Qualcomm yonga setine sahip.

Kaynak koduna bakıldığında yonga setinde Adreno GPU 619 GPU bulunuyor ve bu da Snapdragon 750G yonga seti olduğunu gösteriyor. Cihaza gelince, resmi destek sayfası çoktan yayına girdi ve yukarıda belirtildiği gibi Galaxy M42 5G olarak piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

Dahası telefon, Wi-Fi Alliance, Çin’in 3C otoritesi ve Hindistan’ın BIS veritabanı gibi diğer sertifikalara da çoktan kavuştu. Elbette isimlendirme henüz onaylanmadı ancak model numarasına bakıldığında Galaxy M42 olarak gelmesi bekleniyor.

Telefonda 6,6 inç Süper AMOLED FHD + ekran, 64MP ana kameralı dört kamera, 32MP selfie kamerası, 6,000mAh pil, ekran parmak izi sensörü, 15W’a kadar hızlı şarj desteği, MicroSD kart ve One UI 3.1 ile gelmesi bekleniyor.