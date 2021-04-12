Samsung Galaxy M42 5G Geliyor – İşte Detaylar!

Samsung, pazarda sürekli olarak farklı fiyat gruplarında yeni akıllı telefonlar piyasaya sürüyor ve Güney Koreli devin bu stratejisi, şirketin küresel akıllı telefon pazarına hakim olması nedeniyle kendi lehine çalışıyor.

Şimdi ise şirket Samsung Galaxy M42 5G olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmek için hazırlanıyor ve cihaza dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu akıllı telefonun Samsung’un Galaxy M serisindeki ilk 5G akıllı telefonu olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar, bu yeni cihaz hakkında resmi olarak hiçbir şey açıklanmadı, ancak teaser’ın çevrimiçi olarak ortaya çıktığı göz önüne alındığında, lansman çok yakında gerçekleşebilir.

Önceki raporlara göre, akıllı telefon SM-M426B/DS model numarasına sahip ve zaten NFC sertifikası sunuyor. Cihaz zaten Geekbench, Wi-Fi Alliance, 3C otoritesi gibi yerlerde de tespit edildi.

Telefonun gücünü Qualcomm Snapdragon 750G 5G yonga setinden alacağı söyleniyor. Geekbench sızıntısı ve kaynak kodu, test edilen cihazın aynı zamanda Adreno 619 grafik işlemciye sahip olduğunu ortaya çıkardı.

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