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Samsung Galaxy M42 6.000 mAh Bataryaya Sahip Olacak

Samsung'un Galaxy M serisi büyük bataryaları ile ünlüdür ve şimdilerde bu seriye yeni bir üye katılıyor. Bu modelin adı Galaxy M42 ve 6.000 mAh batarya kapasiteli olarak gelecek.

Selin Polat

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Samsung Galaxy M42 6.000 mAh Bataryaya Sahip Olacak
Samsung Galaxy M41

Samsung’un Galaxy M serisi, devasa pilleri ile ünlüdür. Mevcut cihazların çoğu 6.000 mAh güç hücresine sahiptir ve Galaxy M51, 7.000 mAh ile daha da ileri gidiyor. Birden fazla listeye göre, yeni bir telefon yine güçlü bir bataryayla aileye katılacak.

Samsung EB-BM425ABY model numaralı cihaz büyük olasılıkla Galaxy M42 olarak adlandırılacak ve 3C’de 6.000mAh kapasiteli olarak karşımıza çıktı.

Teknik olarak, CCC’de listelenen kapasite 5.830 mAh‘dir, bu muhtemelen minimum şarjdır, tipik kapasite ise 6.000 mAh olacaktır. Aynı cihaz, DEKRA‘da (hemen hemen her şeyi onaylayan bağımsız bir firma) ve BISThe Bureau of Indian Standards‘da da onaylandı.

Daha önce, yeniden markalanmış bir Galaxy A60 olan bir Samsung Galaxy M40‘ımız vardı, ancak Samsung o nesilde yalnızca bir Galaxy M51 piyasaya sürdüğü için Galaxy M41 yoktu. Bununla birlikte, model numarası M4x serisinin geri geleceğini açıkça gösterirken, tüm bu sertifikalar yakında tanıtılacağını gösteriyor.

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KaynakGsmarena
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