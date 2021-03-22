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Samsung Galaxy M62 5G Yakında Piyasaya Sürülecek!

Samsung Galaxy M62, BIS sertifikası aldı. Söz konusu telefon yakında satışa sunulabilir. Detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy M62 5G

Samsung, birkaç gün önce Galaxy A52 4G ve Galaxy A52 5G’yi piyasaya sürdü. Ancak şirket, 4G modelini yalnızca Hindistan gibi ülkelere getirdi. Şimdi, daha önce şüphelendiğimiz gibi, 5G modeli BIS tarafından onaylandığı için ülkeye Galaxy M serisinin adıyla girecek gibi görünüyor. SM-M626B / DS model numaralı bir Samsung cihazı Hindistan’ın BIS sertifikasına kavuştu. Lste, cihazın Hindistan’da Galaxy M62 olarak piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Ayrıca bu model numarası, Avrupa gibi pazarlarda bulunan Galaxy A52 5G’yi (SM-A526B / DS) anımsatıyor. Tüm bunlar, SIG listesindeki ‘Galaxy M62’ adıyla birlikte, Hindistan için yeniden yapılandırılmış Galaxy A52 5G olması gerektiğine inanmamızı sağlıyor.

Samsung, çevrimdışı pazarlar için genellikle Axx serisine odaklanıyor. Galaxy A51, en çok sevk edilen cihazlardan biriydi ve şirketin pazar payına daha fazla katkıda bulundu. Öte yandan M serisi, çoğunlukla çevrimiçi izleyiciye odaklanıyor.

Samsung Galaxy M62 5G dış

Sonuç olarak, Galaxy M62 5G, yeniden yapılandırılmış bir Galaxy A52 5G olarak piyasaya sürülürse, 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik Infinity-O AMOLED FHD + ekrana, Snapdragon 750G yonga setine, 64MP dörtlü kamera kurulumuna, 25W ile 4.500mAh bataryaya sahip olacak.

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KaynakGizmo China

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