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Samsung Galaxy M62, Büyük Bir Batarya İle Geliyor!

Samsung'un orta segment yeni akıllı telefon modeli Galaxy M62 yeni bir sertifika alarak yüksek kapasiteli bir batarya ile geliyor..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy m62

Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni üst düzey özelliklere sahip Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Bu tanıtımın dışında şirketin piyasaya sürmesi beklenen başka akıllı telefonları daha sızdırılmaya devam ediyor.

Bu cihazlardan bir tanesi de SM-M62F model adıyla karşımıza çıkan Galaxy M62 oluyor. Şirketin bu cihazı orta segment kategorisinde yer almasına rağmen bugün çıkan bir sertifika ile üst düzey batarya kapasitesiyle geleceği kesinleşti.

FCC sertifikası alarak 7.000 mAh batarya ile geleceğini kesinleştiren Galaxy M62, 25W şarj adaptörüyle sunulacak. Ayrıca USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi telefonda yer alıyor.

Yeni Galaxy M62, ABD pazarında SM-M62F model numarasıyla Galaxy F62 adıyla piyasaya sürülecek. FCC, tarafından cihaz hakkında diğer özellikler henüz açıklanmadı. Ancak daha önce sızdırılan bilgilere göre cihazın Exynos 9825, 6 GB RAM ve Android 11 bulundurduğu biliniyor. İlerleyen günlerde daha fazla detaylar ortaya çıkacaktır.

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