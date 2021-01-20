Samsung Galaxy M62 Çok Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Samsung, Galaxy M serisi ile orta sınıf telefonlarını müşterileriyle buluşturuyor. Yeni Galaxy M62’ye dair yepyeni raporlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Çiçeği burnunda telefonumuz, Wi-Fi sertifikası aldı ve çok yakında satışa sunulacak.

Wi-Fi Alliance Sertifikasyonunda SM-M625F / DS model numaralı bir Samsung cihazı görünüyor. Hatırlarsanız, geçen ay bir raporda model numarasının Galaxy M62’ye ait olduğu söylendi. Burada yer alan DS, Çift SIM olacağına işaret ediyor. Her neyse, liste, cihazın Wi-Fi 2.4 ve 5GHz’i destekleyeceğini gösteriyor.

Bu temelde cihazı kullanarak hem 802.11ac hem de geriye dönük uyumlu 802.11a / b / g / n Wi-Fi ağına erişebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca, sertifikada ‘DS’ göründüğünden, telefonun çift SIM desteğine sahip olmasını bekliyoruz.

Cihazın en az 6GB RAM ve 256GB’a kadar depolama ile eşleştirilmiş Exynos 9825 işlemciye sahip olacağı söyleniyor. Tüm bunların yanısıra telefon, muhtemelen 25W’a kadar şarj desteği ile 7.000 mAh pil ile desteklenecek.