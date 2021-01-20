Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy M62 Çok Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Samsung Galaxy M62 Çok Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Samsung'un yeni M serisi telefonu Samsung Galaxy M62 sertifika almaya devam ediyor. Telefon, çok yakında satışa sunulacak!

Ayşen Sıla

-

0
samsung

Samsung, Galaxy M serisi ile orta sınıf telefonlarını müşterileriyle buluşturuyor. Yeni Galaxy M62’ye dair yepyeni raporlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Çiçeği burnunda telefonumuz, Wi-Fi sertifikası aldı ve çok yakında satışa sunulacak.

Wi-Fi Alliance Sertifikasyonunda SM-M625F / DS model numaralı bir Samsung cihazı görünüyor. Hatırlarsanız, geçen ay bir raporda model numarasının Galaxy M62’ye ait olduğu söylendi. Burada yer alan DS, Çift SIM olacağına işaret ediyor. Her neyse, liste, cihazın Wi-Fi 2.4 ve 5GHz’i destekleyeceğini gösteriyor.

Bu temelde cihazı kullanarak hem 802.11ac hem de geriye dönük uyumlu 802.11a / b / g / n Wi-Fi ağına erişebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca, sertifikada ‘DS’ göründüğünden, telefonun çift SIM desteğine sahip olmasını bekliyoruz.

samsung

Cihazın en az 6GB RAM ve 256GB’a kadar depolama ile eşleştirilmiş Exynos 9825 işlemciye sahip olacağı söyleniyor. Tüm bunların yanısıra telefon, muhtemelen 25W’a kadar şarj desteği ile 7.000 mAh pil ile desteklenecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
Kaynak91 Mobiles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Asus Rog Moba 5 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus Rog Moba serisi, oyun meraklıları için profesyonel oyun seviyesinde dizüstü bilgisayarlardan oluşuyor. Asus, şimdi Rog Moba 5 serisi adı altında yeni bir dizüstü...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Note Serisine Elveda Deme Vakti!

Geçtiğimiz yıl, Galaxy S serisinin S Pen için destek alacağına dair raporların ardından Samsung'un Galaxy Note serisini sonlandıracağına dair söylentiler vardı. Aralık ayında bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M62 Çok Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Samsung, Galaxy M serisi ile orta sınıf telefonlarını müşterileriyle buluşturuyor. Yeni Galaxy M62'ye dair yepyeni raporlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Çiçeği burnunda telefonumuz,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor V40’in Daha Fazla Özelliği Ortaya Çıktı!

Honor, Huawei'den ayrıldıktan sonra bağımsız bir şekilde akıllı telefon pazarında yer almaya devam ediyor. Şirket bağımsız olduğundan bu yana henüz yeni bir model akıllı...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Tab Active 3 Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarının yanı sıra tablet pazarında da oldukça güçlü ve yeni cihazlar ile karşımıza çıkıyor. Firma geçtiğimiz...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014