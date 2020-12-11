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Samsung Galaxy M62 Tablet İle Tanışın!

Samsung ilk M serisi tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy M62 olarak adlandırılan tablet hakkındaki detayları sizler için derledik...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy M62 Tablet

Kasım ayının başlarında, bir rapor Samsung‘un Galaxy M62 üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Cihazın o zamanlar orta sınıf bir akıllı telefon olduğu düşünülüyordu. Ancak şimdi, başka bir rapor bunun bir tablet olduğunu ortaya koyuyor.

Galaxy M serisi, Samsung’un özel telefonlarından oluşuyor ve çevirimiçi olarak satılıyor. Şimdiye kadar, bu serideki tüm telefonlar giriş seviyesi, bütçe ve orta seviye akıllı telefonlar oldu. Bu nedenle SM-M625F model numaralı Galaxy M62’nin de bir cep telefonu olması bekleniyordu.

Ancak bu cihazın Galaxy M serisindeki ilk tablet olacağı ortaya çıktı. 91Mobiles’in kaynağına göre bu cihaz Galaxy Tab M62 olarak piyasada yer alacak. Ancak bu ürün hakkında kompakt boyutta olacağı ve 256GB depolama modeliyle satışa sunulacağı gerçeği dışında hiçbir şey bilinmiyor.

Samsung Galaxy M62 Tablet

Şu anda Samsung’un iki adet tablet serisi bulunuyor. Üst seviye modeller içeren Galaxy Tab S ve bütçe dostu tabletlere dayanan Galaxy Tab A serisi bulunuyor. Şirketin bu iki seri dışında bir tablet serisi bulunmuyor.

Galax M serisi, Galaxy A serisine benzediği için Galaxy Tab M62’nin bir bütçe tableti olmasını bekleyebiliriz. Bu nedenle 2016 yılında piyasaya sürülen Galaxy J serisindeki tek tablet olan Galaxy J Max‘a benzer olabileceğini düşünüyoruz.

Geçtiğimiz hafta, Galaxy F62 adında bir cihaz, Exynos 9825 işlemci ve Android 11 işletim sistemiyle Geekbench‘te görüldü. Bu cihazın da gelecekte bir tablet olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Cepkolik
Kaynak91 Mobiles

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