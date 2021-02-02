Samsung Galaxy M62, Yakında Piyasaya Sürülebilir!

Samsung’un yeni telefonu Samsung Galaxy M62, Tayland Ulusal Yayın Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) yetkilisinden sertifika aldı. Bu sertifikalar Samsung Galaxy M62’nin çok yakında piyasada yer alacağını gösteriyor.

NBTC sertifikası yalnızca SM-M625F/DS model numarasının, Galaxy M62 akıllı telefona ait olduğunu ortaya koyuyor. Aynı isim ve model numarası en son Bluetooth SIG sertifikasyonunda da görülmüştü. Telefon, yakın geçmişte Wi-Fi Alliance onayı da aldı. Bu sertifikalar, Galaxy M62’nin Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi ve Android 11 işletim sistemi için destek taşıdığını gösteriyor.

Samsung’un, Galaxy F62 adlı bir telefonu daha piyasaya süreceği de söyleniyor. Yeniden markalanmış bir versiyon olabilir veya özellikleri Galaxy M62’ye çok benzeyebilir. Galaxy F62’ye ait olan SM-E625F/DS model numarası ve SM-M625F model numarası ise FCC sertifikasında bulundu. Telefonun 4G LTE, NFC desteği ve 25W hızlı şarj, 7.000 mAh pil gibi birkaç özelliğini de ortaya çıkardı.

Galaxy F62, Geekbench kıyaslama platformunda bir Exynos 9825 yonga seti ve 6 GB RAM ile görüntülendi. Cihazın 256 GB’a kadar yerel depolama ile donatılabileceği tahmin ediliyor. Galaxy F62, Hindistan BIS otoritesinden de sertifika aldı. Bütün bunlar, telefonun farklı pazarlarda satışa sunulacağını gösteriyor.