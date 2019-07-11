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Samsung Galaxy Note 10 5G Depolama Seçenekleri Netlik Kazanıyor!

Note 10 serinin en yeni üyesi Samsung Galaxy Note 10 5G, 12GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Note 10 5G Depolama Seçenekleri Netlik Kazanıyor!

Samsung, 7 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Galaxy Note 10 serinin Unpacked Event etkinliği için geri sayıma başladı. Koreli teknoloji devi, yeni Galaxy Note 10’un özelliğini yayınladı. Şu an silinen özellik oldukça dikkat çekici görünüyor.

Bu özellik dizüstü bilgisayarlarda ve diğer masaüstü araçlarında gerçekleştirdiğiniz temel görevleri yerine getirebilecek dahili güç merkezidir. Muhtemelen Samsung Dex özelliğini kullancak. Bu kadar ayrıntı söz konusu olmasına rağmen, serinin kaç telefon içereceğine dair henüz resmi bir açıklama olmadı.

Söylentileri baz aldığımızda, seride iki Galaxy Note cihazı olduğu görüyoruz. Bunlar, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro cihazları olacak. Zaten kısa bir süre önce bu cihazların teknik çizimleri de gün yüzüne çıkmıştı.

SamMobile’den gelen yeni bir raporda, yaklaşmakta olan amiral gemisi serinin, Galaxy S10 5G modeline benzer bir 5G modeliyle birlikte geleceği öne sürülüyor. Raporda ayrıca 256GB, 512GB bellek seçeneklerinin yanı sıra 12GB RAM ile eşleştirilen 1 TB depolama alanı bulunan Galaxy Note 10 5G cihazının varlığı doğrulanıyor.

Ayrıca, 5G modeli de dahil olmak üzere yaklaşmakta olan Galaxy Note 10 serisi, sonunda 3.5mm kulaklık girişine de sahip olacak. Galaxy Note 10 ve Note 10 Pro modellerinin sızdırılmış görüntüleri arka panelde gradyan kaplamanın olacağıanı gösteriyor. Ön panel ise muhtemelen Infinity-O ekranı ile donatılacak.

KaynakSamMobile
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