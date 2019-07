Samsung Galaxy Note 10 5G Depolama Seçenekleri Netlik Kazanıyor!

Samsung, 7 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Galaxy Note 10 serinin Unpacked Event etkinliği için geri sayıma başladı. Koreli teknoloji devi, yeni Galaxy Note 10’un özelliğini yayınladı. Şu an silinen özellik oldukça dikkat çekici görünüyor.

Bu özellik dizüstü bilgisayarlarda ve diğer masaüstü araçlarında gerçekleştirdiğiniz temel görevleri yerine getirebilecek dahili güç merkezidir. Muhtemelen Samsung Dex özelliğini kullancak. Bu kadar ayrıntı söz konusu olmasına rağmen, serinin kaç telefon içereceğine dair henüz resmi bir açıklama olmadı.

Söylentileri baz aldığımızda, seride iki Galaxy Note cihazı olduğu görüyoruz. Bunlar, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro cihazları olacak. Zaten kısa bir süre önce bu cihazların teknik çizimleri de gün yüzüne çıkmıştı.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 2, 2019