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Samsung Galaxy Note 10 Çıkış Tarihde Sona Yaklaşıyor!

Samsung, Galaxy Note 10 amiral gemisini, 7 Ağustos'ta Unpacked Event etkinliğinde tanıtacak....

By Muhammed Arslan

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Galaxy Note 10

Samsung, yaklaşmakta olan amiral gemisinin çıkış tarihini resmen onayladı. Galaxy Note 10 akıllı telefonu 7 Ağustos’ta gerçekleşecek olan “Unpacked Event” etkinliğinde tanıtılacak. Tanıtım esnasında Galaxy Note 10 ve Note 10 Pro cihazlarının tanıtılması bekleniyor.

Yaklaşan Galaxy Note’un Pro modelinin, Galaxy Note 10 Plus olarak adlandırıldığı söyleniyor. Teknik çizimler, Galaxy S10 serisinin aksine, yeni amiral gemisinde kamera deliği Infinity O ekranının ortasına yerleştirilecek. Ayrıca tek bir kamera lensi olacak.

Yeni Samsung tanıtım videosuna göre, Samsung’un geleneksel S-Pen kaleminin, selfie kamerasının tek olduğunu ve konumunu çizdiğine inanılıyor. Bu da önceki sızıntılarda öne sürülen ekranda delik tasarımının benimseneceğini doğruluyor.

Daha önce piyasaya sürülen diğer Note cihazlarında olduğu gibi, yaklaşmakta olan Note cihazının da temel vurgu noktası S-Pen olacak. Çünkü Note serisinin imzası haline geldi. Ve son olarak, önceki raporlara göre, yeni Galaxy Note 10 serisinin dikey olarak hizalanmış üçlü arka kameraya sahip olması bekleniyor.

Galaxy S10 serisinde görülen ultra sonik parmak izi sensörünün de olduğu iddia ediliyor. Galaxy Note cihazlarının beklenen özellikleri arsaında 2K ekran, HDR10+ destekli ekran donanımı, Snapdragon 855 ve Exynos 9820 yonga setleri bulunacak.

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