Samsung, köklü bir değişikliğe gidecek. Marka uzun süredir beklenen değişimleri önümüzdeki yıl sunacağı akıllı telefonlarda göstermiş olacak. Özellikle Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 akıllı telefonlarında önemli dönüşümler göreceğiz. Değişikliklerin ilk dikkat çekeceği kısım ise tasarımlar olacak. Aslında Samsung bir süredir hemen hemen yanı tasarımı kullanıyor.

Sonsuz ekran tasarımı olarak bilinen ve hem alt hem de üst kısımda çok ince çerçevelere yer veren tasarımla yoluna devam eden marka, bu tasarım için önemli bir değişiklik dönemine girecek. Çok kısa bir süre önce duyurulan yeni ekran tasarımlarına geçiş yapacak olan markanın Samsung Galaxy Note 10 modelinde nasıl bir ekran düzeni sunacağı konusunda da bilgiler gelmeye başladı.

Samsung Galaxy Note 10 Ekranı Nasıl Olacak?

Hem Note 8 akıllı telefonlarında hem de Note 9 akıllı telefonlarında benzer bir tasarım kullanan marka, bu kez ekran boyutuyla biraz oynayacak. Ekran boyutunun artmasına neden olacak olan tasarım değişikliği ise ön kamera yerleşiminde karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının ön kamerası, bahsettiğimiz yeni ekran tasarımıyla gelecek. Telefonun ekrana gömülü olarak sunulacak olan kamerası, üst köşede konumlandırılmış olacak. Yani sağ ya da sol kısımda bir ön kamera alanı göreceğiz ancak bu alan ekran gömülü olduğu için tasarımı büyük oranda değiştirecek.

Ayrıca Samsung Galaxy Note 10 çentikli ekran ya da sonsuz ekranın ilk versiyonlarını kullanmayacağı için ekran daha geniş olacak. Genel hatlarıyla kasanın boyutları aynı kalacak olsa da ekran boyutunun 6.66 inç seviyesine kadar çıkacağı düşünülüyor. Son olarak Note 9 akıllı telefonlarında sunulan 6.4 inçlik ekranın biraz daha genişlediğini görmek mümkün olacak. Tabii ki burada kasa boyutunun değişmeyecek olması büyük bir artı. En azından telefonların tek elle kullanımını iyileştirmek açısından böyle bir tercih yapılacağı düşünülüyor.

Ekrana gömülü ön kameranın başka ne gibi artıları olacağı konusunda ise kesin bilgiler yok. Kesin tasarım ve yeni detaylar için bir süre daha beklemek gerekecek.

Ekran Özellikleri Nasıl Değişir?

Tasarım kısmında nasıl bir yenilik beklediğimizi az çok dile getirdik. Fakat Samsung Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının ekran kısmında yapılacak olan tek değişiklik tasarım değişikliği değil. Bunun yanında ekranların çözünürlük kısmında da fark yaratması bekleniyor. Çözünürlük kısmında 4K gibi bir değerin sunulması beklentisi var. 4K çözünürlük değeri muhtemelen rakipler arasında fark yaratmayı başaracak.

Ekran çözünürlük değeri kısmında 4K değeri sunulurken işlemci kısmında da beklenti tabii ki Snapdragon 855 amiral gemisi işlemcisi. Çok daha yüksek performans sunacak olan işlemcilerle beraber 3 arka kamera diziliminin geleceğini de ekleyelim. Bu özelliklerle beraber Apple’a ciddi bir rakip geleceğini söylemek yanlış olmaz.

Tanıtımın hemen sonrasında Samsung Galaxy Note 10 modeli için çok daha fazla detaya yer vereceğiz. Bakalım yeni tasarım nasıl bir tepki görecek?