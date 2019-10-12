Samsung Galaxy Note 10 Lite Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung‘un yeni bir Galaxy Note modeli üzerinde çalıştığı bildirildi. Modelin premium bir fiyat etiketi ile birlikte gelen üst seviye Galaxy Note serisine kıyasla daha uygun fiyat ile gelmesi bekleniyor. Bugün ise yaklaşan Galaxy Note modelinin hakkında bir kaç detay gün yüzüne çıktı.

Cihazın Galaxy Note 10 Lite ismiyle geleceği söyleniyor. Galaxy Note 10 adını taşıyan son cihaz olabilir. Buna karşılık şirket gelecek yıl Samsung Galaxy S11 modelini piyasaya sürecek.

Galaxy Note 10 Lite’ın SM-N770F model numarasını taşıdığı söyleniyor. Cihaz iki farklı renk seçeneğiyle gelir – siyah ve kırmızı. Şayet bu doğruysa birkaç ay önce piyasaya sürülen Note 10 ve Note 10 Plus cihazlarına eklenen üçüncü telefon.

Galaxy Note 10 949 dolardan başlıyor ve bunun uygun olduğu söylenemez. Belki de, seçkin bir modelin uygun fiyat etiketine sahip olması, oldukça hoş olabilir. Bununla birlikte, teknoloji devinin Note 10’u bir Lite sürümüne düşürmek için neleri çıkaracağı henüz belli değil.

Yine de, şirketin Galaxy Note modellerinin bilinen özelliklerinden biri olan S Pen desteğini elinde bulundurmasını umuyoruz. Şimdilik bilgiler bunlarla sınırlı. Ama kısa süre içerisinde çok daha fazla bilgi gün yüzüne çıkacaktır.