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Samsung Galaxy Note 10 Plus Çalışır Halde Görüntülendi!

Samsung'un en yeni amiral gemisi Note 10 Plus modelinin protatipi çalışır halde görüntülendi...

By Muhammed Arslan

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Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 serisinin resmi tanıtımının yapılmasına sadece birkaç gün uzaktayız. Bununla birlikte piyasaya sürülmesinden hemen önce, protatip olarak bir model Çinli bir kullanıcının elinde görüntülendi. Sonrasında da elden çekim görüntüsü YouTube üzerinde paylaşıldı.

Videoda, Not 10 Plus prototipi ve kullanıcı arayüzü ile uğraşan bir kullanıcı görüyoruz. Daha önce teknik çizimleri ve sızıntılarda görüldüğü gibi, telefon ekranın üst ortasına yerleştirilen selfie kamerasıyla çok yüksek bir ekrana ve gövde oranına sahip. Ekran videoda düz gözükse de, muhtemelen eğriler bu durumda gizlenmiş olabilir.

Prototip modeller genellikle kılıflarla oldukça iyi kaplanmış halde paylaşılıyor. Galaxy Note 10 Plus, bu yıl yüksek ekran gövde oranlarına sahip akıllı telefonlar moda oldu. Bu da en iyi ekranlarından biri olarak şekilleniyor.

Hatırlarsanız, daha önce bir elden çekim videoda cihazı zaten çalışıyor halde gördük. Telefonun Quad HD+ çözünürlükte 6,8 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Bölgeye bağlı olarak içeride Snapdragon 855 Plus veya Exynos 9820 bulunacak.

Arkada, 12MP birincil kamera, 12MP f / 2.1 telefoto lens, 16MP ultra geniş lens ve bir ToF sensörlü dört kameralı bir kurulum bulmayı bekliyoruz. Bataryaya gelince, içinde 45W’lık hızlı şarj ile 4300mAh büyük bir batarya yer alabilir.

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