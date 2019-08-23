Samsung Galaxy Note 10 Plus İncelemesi

Galaxy Note 10 Plus Teknik Özellikleri

Gövde : 162.3 x 77.2 x 7.9 mm, 196 gram, kavisli Gorilla Glass ön ve arka panel, metal yan çerçeveler.

: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm, 196 gram, kavisli Gorilla Glass ön ve arka panel, metal yan çerçeveler. Ekran : 6.8inç Dinamik AMOLED, 1440 x 3040 piksel çözünürlük; 19:9 en boy oranı; 498ppi; HDR10 + desteği.

: 6.8inç Dinamik AMOLED, 1440 x 3040 piksel çözünürlük; 19:9 en boy oranı; 498ppi; HDR10 + desteği. Yonga seti (piyasaya bağlı): Exynos 9825 (7nm) (EMEA / LATAM içinde): Sekiz Çekirdekli (2×2.73 GHz Mongoose M4 ve 2×2.4 GHz Cortex-A75 ve 4×1.9 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MP12.

Snapdragon 855 (7nm): Sekiz Çekirdekli İşlemci (1×2.8GHz ve 3×2.4GHz Kryo Altın ve 4×1.7GHz Kryo 485 Gümüş); Adreno 640 GPU.

(piyasaya bağlı): Exynos 9825 (7nm) (EMEA / LATAM içinde): Sekiz Çekirdekli (2×2.73 GHz Mongoose M4 ve 2×2.4 GHz Cortex-A75 ve 4×1.9 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MP12. Snapdragon 855 (7nm): Sekiz Çekirdekli İşlemci (1×2.8GHz ve 3×2.4GHz Kryo Altın ve 4×1.7GHz Kryo 485 Gümüş); Adreno 640 GPU. Bellek : 12GB RAM, 256 / 512GB dahili UFS 3.0 depolama.

OS: Android 9.0 Pie dayalı bir kullanıcı arayüzü.

: 12GB RAM, 256 / 512GB dahili UFS 3.0 depolama. OS: Android 9.0 Pie dayalı bir kullanıcı arayüzü. Arka kamera : Geniş (ana): 12MP, f/1.5-2.4 açıklık, 26mm eş odak uzaklığı (77 derece), çift piksel PDAF, OIS. Telefoto: 12MP, f/2.1 açıklık, 52mm eşdeğeri. odak uzaklığı (45 derece), PDAF, OIS. Ultra geniş: 16MP, f / 2.2 açıklık, 12mm eşdeğeri. odak uzaklığı (123 derece), sabit odak; Derinlik bilgisi için 3D ToF VGA kamera.

: Geniş (ana): 12MP, f/1.5-2.4 açıklık, 26mm eş odak uzaklığı (77 derece), çift piksel PDAF, OIS. Telefoto: 12MP, f/2.1 açıklık, 52mm eşdeğeri. odak uzaklığı (45 derece), PDAF, OIS. Ultra geniş: 16MP, f / 2.2 açıklık, 12mm eşdeğeri. odak uzaklığı (123 derece), sabit odak; Derinlik bilgisi için 3D ToF VGA kamera. Selfie Kamerası : 10 MP, f/2,2, 26 mm (geniş), Çift Piksel PDAF; 2160p’de 30fps video kaydı.

: 10 MP, f/2,2, 26 mm (geniş), Çift Piksel PDAF; 2160p’de 30fps video kaydı. Batarya: 4.300 mAh, 45W Power Delivery 3.0 üzerinden hızlı şarj (kutuda verilen 25W şarj cihazı).

Ekstralar: 1 TB’a kadar microSD kart yuvası; Hızlı Qi/PMA kablosuz 15W şarj; S-Pen kalemi; Ultra-sonic ekran içi parmak izi okuyucusu; NFC; FM radyo; Stereo hoparlörler; Samsung DeX desteği (masaüstü deneyimi).

Gördüğünüz gibi, en göze çarpan değişikliklerden biri ekran boyutu ve kamera departmanı. Samsung, kavisli kenarlar ve kesilmiş çerçeveler sayesinde gövdeye oldukça büyük bir ekran sığdırabildi.

Galaxy Note 10 Plus Tasarım ve Yapı Kalitesi

Tahmin edilebileceği gibi, Galaxy Note 10 Plus üstün malzeme ve kusursuz yapıdan başka bir şey sunmuyor. Telefon her zamanki gibi kaliteli ve her zamanki gibi akıcı. Ön ve arka tarafında iki kavisli cam plaka ve bunları bir arada tutan metal bir yan çerçeve kullanıyor.

Gorilla Glass sürümünün şu anda açıklaması mevcut değil ama Gorilla Glass 6 olduğu iddia ediliyor. Galaxy Note 9, Galaxy S10 Plus ve Note 10 Plus ‘ı yan yana karşılaştırarak, arka panelde farkedilir ayrıntıyı görebilirsiniz.

Cihazın arka tarafı CD’nin arkasına benziyor. Çekicilik bakımından güzel ve gradyan öne çıkıyor. Ayrıca Aura White, Aura Black ve Aura Blue boya renkleri mevcut. Çarpıcı görünüyor ama parmak izleri ve lekeler hızlı bir şekilde oluşuyor ve açı ne olursa olsun oldukça öne çıkıyor. Ayrıca, cam sandviç tasarımından dolayı da son derece kaygan.

Samsung, konuyla daha iyi ergonomi ve kavranabilirlikle baş etmeye çalıştı. Her iki cam panelin eğriliği oldukça ideal olmasına karşın yan çerçeve oldukça keskindir. Şüphesiz telefon oldukça büyük, bundan dolayı bu tasarım seçimi herkese hitap etmeyecek. Sıkıca tuttuğunuzda, kenarlar ve keskin köşeler avucunuzun içinde tam olarak oturuyor.

Daha da etkileyici olan şey telefonun ağırlığı – 196gram. 6.8 inçlik bir cihaz için Galaxy Note10 Plus rakiplerinden bazılarına göre çok daha hafif ve oldukça dengeli. Ağırlığın ancak göze çarpan bir dengesiz dağılımı var – gövde üst kısmı biraz daha ağır.

Bir elinizle kullanılması kesinlikle zor ve ekstra yüksek 19:9 en boy oranı da yardımcı olmuyor. Telefonun alt kısımları oldukça ideal kullanım sunarken, üst kısımlarına ulaşmak zor oluyor.

Ön Panel ve Kenarlar

Şimdi sıra telefonun ön tasarımında… Galaxy S10 serisindeki deliklerden kesinlikle daha küçük bir çentiğimiz var. Kullanıma hiçbir şekilde engel değil. Delik dışında, ekran harika görünüyor. Çerçeveler, bir telefonda gördüğümüz en ince çerçevelerden birisi. iPhone XS Max‘in çenesiyle başa baş gidebilir ve muhtemelen bir milimetrenin bir kısmıyla kazanır.

Kenar donanımını şöyle bir sıralayalım… USB-C konnektörünün hemen sağında S-Pen ve hoparlör ızgaralarından birini görüyoruz. Alt kısımda ayrıca ikincil gürültü önleyici mikrofon bulunuyo. Üst kısmında ise microSD ve SIM kart yuvası ve ana mikrofon var.

Ve son olarak, yeni S-Pen hakkında birkaç kelime. S-Pen’i çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey basit ve tatmin edici bir tıklama. Her zamanki gibi ince ve harika mavi renk öne çıkıyor.