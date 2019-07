Samsung Galaxy Note 10 Pro Depolama Seçenekleri Belli Oldu!

Samsung Galaxy Note 10 serisi, Ağustos ayında tanıtılacak. Telefonun şu ana kadar ki piyasaya sürülen bütün Note serisinden çok daha fazla özelliğe sahip olması bekleniyor. Son zamanlarda yapılan birçok sızıntı sayesinde, telefonun kısmen nasıl olacağını biliyoruz.

Güvenilir sızıntı kaynağı IceUniverse, Çin pazarı için cihazın hafıza yapılandırmalarını bildirdi. Premium Galaxy Note 10 Pro, oldukça ses getirecek gibi duruyor. 12GB RAM ve 512GB Dahili Depolama ile oldukça iddialı geliyor. Ayrıca 1 TB’lik bir sürümünün de olması bekleniyor.

Fakat bu kadar yüksek bir depolama alanının olması Galaxy Note 10 Pro‘nun microSD desteğinin olmayacağını varsayabiliriz. Samsung zaten 3.5 mm’lik ses girişini çıkardı. Standart Galaxy Note 10, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip 4G LTE destekli akıllı telefon olacak.

The Chinese version of Note10 is divided into two types:

1.Note10 4G, minimum specification: 8GB RAM + 256GB ROM

2.Note10+ 5G, minimum specification: 12GB RAM + 512GB ROM pic.twitter.com/4nkaOIvJUv

— Ice universe (@UniverseIce) July 18, 2019