Samsung Galaxy Note 10 Pro Depolama Seçenekleri Belli Oldu!

Samsung Galaxy Note 10 serisi, Ağustos ayında tanıtılacak. Telefonun şu ana kadar ki piyasaya sürülen bütün Note serisinden çok daha fazla özelliğe sahip olması bekleniyor. Son zamanlarda yapılan birçok sızıntı sayesinde, telefonun kısmen nasıl olacağını biliyoruz.

Güvenilir sızıntı kaynağı IceUniverse, Çin pazarı için cihazın hafıza yapılandırmalarını bildirdi. Premium Galaxy Note 10 Pro, oldukça ses getirecek gibi duruyor. 12GB RAM ve 512GB Dahili Depolama ile oldukça iddialı geliyor. Ayrıca 1 TB’lik bir sürümünün de olması bekleniyor.

Fakat bu kadar yüksek bir depolama alanının olması Galaxy Note 10 Pro‘nun microSD desteğinin olmayacağını varsayabiliriz. Samsung zaten 3.5 mm’lik ses girişini çıkardı. Standart Galaxy Note 10, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip 4G LTE destekli akıllı telefon olacak.

The Chinese version of Note10 is divided into two types:

1.Note10 4G, minimum specification: 8GB RAM + 256GB ROM

2.Note10+ 5G, minimum specification: 12GB RAM + 512GB ROM pic.twitter.com/4nkaOIvJUv — Ice universe (@UniverseIce) July 18, 2019

Şimdilik bu bilgiler net olsa da Samsung, gelecekte farklı RAM ve Depolama sürümlerinde yeni modeller çıkarabilir. Bugün sızdırılan bilgilerde asıl dikkat çekici olan durum ise NotE 10’un küresel sürümü 128 GB’lık depolama ile başlatılacakken, Note 10 Pro modelinin 8GB RAM ve 256GB Depolama ile satışa sunulması oldu.

Yılın ikinci yarısına ait amiral gemisi telefonlar olacağı için kamera bölümünde fazla yüksseltme beklenilmiyor. Ancak depolama hızı denildiğin UFS 2.1 – UFS 3.0 ile oldukça hızlı bir yükseltme olacak. Cihaz muhtemelen bölgelere göre farklı yonga çeşitlerine sahip olacak. Türkiye’ye Exynos 9825 yonga seti olanlar gelebilir.