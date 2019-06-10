Samsung Galaxy Note 10 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Güney Kore Devi hakkında çıkan yeni bir rapora göre, Samsung, Galaxy Note 10 ile birlikte yüksek kaliteli bir sürüm olan Galaxy Note 10 Pro modellerini tanıtacak. Samsung’un Galaxy Note 9′u geçen yıl 9 Ağustos’da piyasaya sürmüştü. Bundan dolayı da bu telefonların Ağustos ayında piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler var.

Güney Koreli bir kaynaktan yayınlanan yeni bir raporda, şirketin 10 Ağustos 2019 tarihinde Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro akıllı telefonlarını tanıtlacağı açıklandı. Yakında çıkacak olan Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro’nun kısa bir süre önce teknik çizimleri de yayınlanmıştı.

Ayrıca söylentiler cihazın hem 4G’de hem de 5G sürümlerinde farklı piyasalarda piyasaya sürüleceğini ortaya çıkarıyor. Buna ek olarak Galaxy Note 10 serisi, önceki cihazlarda gördüğümüz özel bir Bixby AI düğmesine sahip olmayacak ve aynı zamanda 3.5mm kulaklık girişi de yok.

Kısaca özelliklerinden bahsedersek yaklaşan Galaxy Note 10’un sol ve sağda kavisli kenarları olan 6.28 inçlik bir AMOLED ekranla; büyük sürümünün ise 6.75 inçlik AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu telefonlar QuadHD+ çözünürlükleri destekleyecek.

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Her iki telefon da ekran içi parmak izi sensörüyle birlikte gelecek. Burada ince metalik bir çerçeve olacak. Kaynak, bu cihazların özelliklerini açıklamadı. Ancak bölgeye bağlı olarak Snapdragon 855 ve Exynos 9825 yonga seti ile birlikte piyasaya sürülmesi gerekiyor.