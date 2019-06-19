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Samsung Galaxy Note 10 Tanıtım Tarihi Netlik Kazanıyor!

Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Samsung Galaxy Note 10, 7 Ağustos'ta düzenlenmesi beklenen Unpacked etkinliğinde tanıtılabilir....

By Muhammed Arslan

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Galaxy Note 10 Pro

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle Note ve S serisi cihazlar ile ön sıralarda olmayı başarıyor. Özellikle amiral gemisi Note cihazları, diğer benzer kategorideki telefonlarla karşılaştırıldığında oldukça etkileyici özelliklere sahip.

Bugün ortaya çıkan bir söylentiye göre yaklaşan Galaxy Note 10, 7 Ağustos’ta tanıtılabilir. CNET tarafından yayınlanan raporoa göre şirketin, Galaxy Note 10 serisini duyurmak için Unpacked etkinliği düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Galaxy Note 10 akıllı telefonu hakkında fazla bilgi yok. Ancak şirketin telefonun dört farklı modelini piyasaya süreceği söyleniyor. Muhtemelen ikisi yalnızca LTE ile uyumlu olacak, diğer ikisi ise 5G bağlantısını kullanabilecek. Ayrıca, kameralardaki ve pil kapasitesindeki değişikliklerle birlikte, biraz farklı özelliklere sahip bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Galaxy Note 10

Geçen yıl, Unpacked etkinliği New York’ta Barclays Center’da yapıldı. Note serisi cihazların birinci sınıf donanımlar ve üst düzey S Pen özellikleriyle biliniyor. Dört farklı değişken görmemize rağmen, 5G modelleri Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarda da görüldüğü gibi farklı ekran boyutlarıyla gelecek. Muhtemelen 5G modelleri daha pahalı olacak.

Samsung, diğer akıllı telefon üreticilerinin piyasaya daha fazla akıllı telefon sürmeden 7 Ağustos’ta cihazı açıklayabilir. Biraz daha bekleyip, Unpacked etkinliğinin tam tanıtım tarihi netleştiğinde daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.

KaynakCNET
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