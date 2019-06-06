Samsung Galaxy Note 10 Teknik Çizimlerinin Videosu Yayınlandı!

Samsung, en son amiral gemisi Galaxy S10 serisi ile oldukça fazla ses getirdi. Kısa bir süre önce şirket, yeni Infinity O ekranlarını Galaxy S10 ve S10 Plus akıllı telefonlarıyla tanıttı. Bu yeni ekran teknolojileri, çentikli ekranlara karşı başarılı bir alternatif oldu.

Ortaya çıkan son söylentiler Infinity O ekranı olan Samsung’un en büyük amiral gemisi yeni bir telefonun piyasaya sürüleceğini ileri sürüyor. Yeni cihaz, Galaxy Note 10 olacak. Bugün ise amiral gemisi akıllı telefonun teknik çizimleri yayınlandı. Cihazın tam olarak neye benzeyeceği konusunda ilk bakış açısını oluşturdu.

Galaxy Note 10’un teknik çizimleri, hem görüntü hem de video biçiminde yayınlandı. Cihazın 360 ​​derecelik görünümü ön plana çıkarıyor. Galaxy Note 10, ekranın sağ üst köşesinde yer alan Galaxy S10 cihazlarının aksine, merkezinde delikli selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazdaki çerçeveler minimuma inceltimiş durumda. Önceki raporlar, HDR10+ destekli 6.3 inç Dinamik AMOLED panel içereceğini ileri sürüyor. Arkada, yine, yatay olarak hizalanmış kameralara sahip olan Galaxy S10 cihazlarının aksine, Galaxy Note 10’da dikey olarak kameralar yerleştirilmiş.

Teknik çizimler dışında, diğer teknik özellikler hakkında resmi bilgi yoktur. Bununla birlikte, Samsung’un bu yılın başlarında Galaxy S10 5G modelini piyasaya sürdü. 5G modeliyle birlikte bir Snapdragon 855 ve bir Exynos 9820 yonga seti olmak üzere iki farklı sürümü vardı. Muhtemelen yeni amiral gemisi de bu şekilde olacak.