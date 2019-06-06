Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy Note 10 Teknik Çizimlerinin Videosu Yayınlandı!

Samsung Galaxy Note 10 Teknik Çizimlerinin Videosu Yayınlandı!

Infinity O ekranı olan Samsung’un en büyük amiral gemisi yeni Galaxy Note 10'un 360 derecelik görünümü ortaya çıkarak videosu yayınlandı....

By Muhammed Arslan

-

1
0
Samsung Galaxy Note 10 Teknik Çizimlerinin Videosu Yayınlandı!

Samsung, en son amiral gemisi Galaxy S10 serisi ile oldukça fazla ses getirdi. Kısa bir süre önce şirket, yeni Infinity O ekranlarını Galaxy S10 ve S10 Plus akıllı telefonlarıyla tanıttı. Bu yeni ekran teknolojileri, çentikli ekranlara karşı başarılı bir alternatif oldu.

Ortaya çıkan son söylentiler Infinity O ekranı olan Samsung’un en büyük amiral gemisi yeni bir telefonun piyasaya sürüleceğini ileri sürüyor. Yeni cihaz, Galaxy Note 10 olacak. Bugün ise amiral gemisi akıllı telefonun teknik çizimleri yayınlandı. Cihazın tam olarak neye benzeyeceği konusunda ilk bakış açısını oluşturdu.

Galaxy Note 10’un teknik çizimleri, hem görüntü hem de video biçiminde yayınlandı. Cihazın 360 ​​derecelik görünümü ön plana çıkarıyor. Galaxy Note 10, ekranın sağ üst köşesinde yer alan Galaxy S10 cihazlarının aksine, merkezinde delikli selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazdaki çerçeveler minimuma inceltimiş durumda. Önceki raporlar, HDR10+ destekli 6.3 inç Dinamik AMOLED panel içereceğini ileri sürüyor. Arkada, yine, yatay olarak hizalanmış kameralara sahip olan Galaxy S10 cihazlarının aksine, Galaxy Note 10’da dikey olarak kameralar yerleştirilmiş.

Teknik çizimler dışında, diğer teknik özellikler hakkında resmi bilgi yoktur. Bununla birlikte, Samsung’un bu yılın başlarında Galaxy S10 5G modelini piyasaya sürdü. 5G modeliyle birlikte bir Snapdragon 855 ve bir Exynos 9820 yonga seti olmak üzere iki farklı sürümü vardı. Muhtemelen yeni amiral gemisi de bu şekilde olacak.

25,717BeğenenlerBeğen
57,534TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikVivo Z Serisi ile Özel Telefonlar Piyasaya Sürecek!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Vivo Z Serisi ile Özel Telefonlar Piyasaya Sürecek!

Vivo, Vivo Z10 akıllı telefonunu geçen yıl temmuz ayında piyasaya sürdü.Telefon sadece bazı ülke pazarlarında sadece çevrimdışı mağazalar aracılığıyla satıldı. Şimdi ise, şirket Z-serisine...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG W-serisi Akıllı Telefonların Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Söylentilere göre, LG yakında akıllı telefon pazarına yepyeni W serisini getirmeye hazırlanıyor. LG W serisi ile şirket, Samsung Galaxy M ve Xiaomi Redmi akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

HTC U19e Geliyor – Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bu yılın başlarında HTC, birkaç e-ticaret platformunda çevrimiçi mağazalarını kapattı. Daha sonra Çin'in akıllı telefon pazarından çıkacağı hakkında çeşitli söylentiler çıktı. İlginç bir şekilde,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Cardinal Red Galaxy S10 Satışa Çıktı

Geçtiğimiz hafta bazı sızıntı bilgilere dayanarak, Samsung’un son amiral gemisi akıllı telefonları için yeni bir model üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Jean 2 ve Galaxy Wide 4 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Samsung’un dar bir pazarda satışa çıkardığı Galaxy A20e ve Galaxy A20 modellerinin farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Galaxy Jean 2 ve Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ZTE Patent Görselleri ile Şaşırttı

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yer alan ZTE, son yıllarda yükseliş yakalayan markalardan biri olarak biliniyor. Özellikle Huawei’nin durumu düşünülecek olursa, Çin’in iddialı markalarından...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.