Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Canlı Videosu Yayınlandı!

Samsung şu anda, 7 Ağustos’ta gerçekleşecek bir açılış etkinliğinde yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor – Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. Telefonun tanıtılmasından önce, cihazın birkaç teknik çiziminin sızdırıldığını gördük.

Şimdi, sızıntılar bir adım öne geçti ve Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus cihazlarının canlı halini gösteren, elden çekim videosu çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Yaklaşan bu cihazların tasarımını sergiliyor. Video, tasarım ve özelliklerinin söylentilerini onaylıyor.

Galaxy Note 9 ile karşılaştırıldığında fark edeceğiniz ilk fark cihazın boyutu. Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 7‘den beri en küçük ekran boyutu olan 6.3 inç ekran ile donatıldı. Öte yandan, akıllı telefonun Plus modeli 6.8 inç ekrana sahip.

İlk bakışta göze çarpan bir diğer şey de 3.5mm kulaklık girişi olmaması. Evet, Samsung nihayet bu kulaklık girişini çıkardı ve şimdi Bluetooth kulaklıklara veya USB Type-C kulaklıklara güvenmek zorunda kalacaksınız.

Kamera modülünün konumu da gelecek nesil Galaxy Note serisi akıllı telefonlarda değiştirildi. Arka tarafta, kamera modülü şimdi sol üst köşeye yerleştirilmiş ve sensörler dikey olarak sıralanmış durumda. Selfie kamerası ise ekranın ortasında bulunuyor.

Raporlara göre, Samsung Galaxy Note 10’un üçlü kamera kurulumu, bir birincil sensör, bir telefoto lens ve bir ultra geniş lens ile birlikte gelecek. Öte yandan, Galaxy Note 10 Plus, dördüncü sensörün Galaxy S10 5G modelinde gördüğümüz bir ToF merceği olacağı arka kısımda dört kamera sensörüyle birlikte gelecek.