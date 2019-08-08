Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Ön İncelemesi

Samsung’un en yeni amiral gemileri Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus ön incelemeleri sizlere telefonlar hakkında önemli bilgileri verecek. Cihazlar son derece önemli özelliklere sahip şekilde geliyor. Öncesinde kısaca tarihsel gelişimine göz atalım.

Birkaç akıllı telefon Galaxy Note serisi kadar efsanevi ve etkili özelliklere sahip. İlk Note cihazının 2011’de çıkışından bu yana, Note telefonlar birçok konuda ön plana çıkmayı başardı.

Şu anda sekiz yıl sonra Samsung, resmen nirvanaya yükseliyor ve etkileyici özelliklere sahip Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus cihazlarını piyasaya sürüyor. Tam olarak hangi özellikler var? Cihazlardan ne gibi özellikler bekleniyor. Hazırsanız, teknik özelliklerle devam edelim.

Samsung Galaxy Note 10 Teknik Özellikleri

Gövde: 151 x 71.8 x 7.9 mm, 168 gram, IP68 derecesi.

Ekran: 6.3inç Infinity-O Dinamik AMOLED, 1080 x 2280 piksel çözünürlük; 19:9 en boy oranı; 401ppi; HDR10+ sertifikalı.

Yonga seti: Snapdragon 855 veya Exynos 9825 (pazara bağlı)

Bellek: 256GB depolama, 8GB RAM (LTE) veya 12GB (5G) ile microSD yuvası yok.

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie, Samsung One UI.

Arka kamera:

Geniş (ana): 12MP, 1/2.55inç sensör, f/1.5-2.4 diyafram, 26mm eşdeğer odak uzaklığı, çift piksel PDAF, OIS.

Telefoto: 12MP, f / 2.1 diyafram, 52mm eşit odak uzaklığı, PDAF, OIS

Ultra geniş: 16MP, f / 2.2 açıklık, 12 mm eşdeğer odak uzaklığı, sabit odak.

Ön kamera: 10MP, f / 2.2 açıklık, 25mm eşdeğeri. odak uzaklığı, çift piksel PDAF.

Video kaydı: Arka: 4K 2160p’de 60fps’ye kadar, EIS, 2160p’de 30fps’ye kadar; HDR10+ kaydı. Ön: EIS ile birlikte 4K 2160p’de 30fps’ye kadar.

Batarya: 3,500 mAh Li-İyon (mühürlü), 25W kablolu hızlı şarj. 12W Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare

Bağlantı: USB Tip-C (v3.1); Wi-Fi a / b / g / n / ac / balta (Wi-Fi 6); GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; NFC; Bluetooth 5.0, ANT+.

Ekstra: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü; stereo hoparlörler

S-Pen: BLE S-Pen 5,8 x 4,35 x 105,08 mm, 3,04 gram tekli, Gyro ve ivme sensörü de dahil olmak üzere 10 saate kadar bekleme, 6-eksenli sensör Lityum titanat batarya (LTO).

Samsung Galaxy Note 10 Plus Teknik Özellikleri

Gövde: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm, 196 gram, IP68 derecesi.

Ekran: 6.8inç Infinity-O Dinamik AMOLED, 1440 x 3040 piksel çözünürlük; 19:9 en boy oranı; 498ppi; HDR10+ sertifikalı.

Yonga seti: Snapdragon 855 veya Exynos 9825 (pazara bağlı)

Bellek: 256GB / 512GB depolama, hibrit microSD yuvası ile 12GB RAM.

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie, Samsung OneUI.

Arka kamera:

Geniş (ana): 12MP, 1 / 2.55 “sensör, f / 1.5-2.4 diyafram, 26mm denk odak uzaklığı, çift piksel PDAF, OIS.

Telefoto: 12MP, f / 2.1 diyafram, 52mm eşit odak uzaklığı, PDAF, OIS

Ultra geniş: 16MP, f / 2.2 açıklık, 12mm eşdeğer odak uzaklığı, sabit odak

DepthVision: ToF VGA, f / 1.4

Ön kamera: 10MP, f / 2.2 açıklık, 25mm eşdeğeri. odak uzaklığı, çift piksel PDAF.

Video kaydı: Arka: 4K 2160p’de 60fps’ye kadar, EIS, 2160p’de 30fps’ye kadar; HDR10+ kaydı. Ön: EIS ile birlikte 4K 2160p’de 30fps’ye kadar.

Batarya: 4.300 mAh Li-Ion (kapalı), 45W kablolu (şarj cihazı ayrıca satılır) Süper hızlı şarj. 15W Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare

Bağlantı: USB Tip-C (v3.1); Wi-Fi a / b / g / n / ac / balta (Wi-Fi 6); GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; NFC; Bluetooth 5.0, ANT +.

Çeşitli: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü; stereo hoparlörler (alttan ateşleme + kulaklık).

S-Pen: BLE S-Pen 5,8 x 4,35 x 105,08 mm, 3,04 gram tekli, Gyro ve ivme sensörü de dahil olmak üzere 10 saate kadar bekleme, 6-eksenli sensör Lityum titanat batarya (LTO).

Beklenildiği gibi, Note10 Plus amiral gemisi Note serileri içerisinde gelebilecek en iyi telefon diyebiliriz. Note serisi artık artık daha uzun boylu ve her zamankinden daha fazla piksel içeren yeni bir Dynamic AMOLED panele sahip. Samsung Galaxy Note 9‘u bile saf verimlilik açısından aşmayı başardı. Yeni bir ToF kamera, daha fazla batarya, yeni ve geliştirilmiş bir S Pen bu konuda diğer bütün telefonları geride bırakıyor.

Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Galaxy Note 10

Daha büyük, daha ağır gövde: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm, 196 gram.

Daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü ekran: 6.8inç, 1440 x 3040px çözünürlük, 498ppi.

Daha fazla RAM, daha büyük depolama seçeneği ve microSD kart yuvası: 12GB RAM, 512GB depolama, hibrit microSD yuvası.

Ek ToF kamera: DepthVision: ToF VGA, f / 1.4, 72 ° FoV

Daha büyük batarya ve daha hızlı şarj: 4.300 mAh, 45W kablolu (şarj cihazı ayrıca satılır) Süper hızlı şarj. 15W Fast Wireless Charging 2.0

Tasarım ve Donanım

Önceki sürümle karşılaştırıldığında tasarım açısından Note 10 serisinde çok şey değişti. Fakat benzer özellikler de mevcut. Belirgin değişikliklerden bahsedecek olursak, tüm çerçeveler inceltildi. Tam olarak cezbedici bir hükme sahip olması için birçok çalışma yapıldı.

Ekran dikey olarak büyüdü. Note 9’un 18.5:9 en/boy oranı artık daha uzun. Şimdi ortada 19:9 oran mevcut. Bu, Galaxy S10, S10 Plus ve S10e’de kullanılan oranlar. Yeni ekran tasarımında ekranın üzerinde sadece küçük bir şerit bırakılmıştır. Sadece ahize ve birkaç sensörü sığacak kadar büyük.

S10 ailesinde bulunan selfie kamerası burada da ekran içinde delikte yer alıyor. Note 10 serisinde yer alan delik S10 ailesine göre daha küçük. Çerçeve konusunda, alt tarafta neredeyse hiç bir şey kalmamıştır. Bu kesinlikle havalı görünmekle birlikte Samsung’un aradığı genel “tüm ekran” görünümüne katkıda bulunuyor.

Ekstra uzama ihtiyacı özellikle uzun boylu Note 10 Plus’da göze çarpıyor. Ancak her iki telefon da oldukça uzun ve iyi bir dikey kavrama pozisyonu gerektirdiğinden, en üste uzanmak biraz sorun yaşatabilir. Ayrıca bir kalp atış hızı sensörü, SpO2 sensörü veya iris tarayıcı yok.

S10 ve S10 Plus’ta olduğu gibi, Samsung da parmak izi tarayıcıyı ekranın altına yerleştirdi. Diğer bazı Android telefonlarda ekran altı tarayıcılardan biraz daha yüksek. Bu, onu kullanırken daha rahat bir yer gibi geliyor, çünkü telefonu kullanırken baş parmağınız doğal olarak bu alana düşüyor.

Telefonun alt köşesinde, bir hoparlör, sağında S-Pen yuvası, ortada ise USB-C konektörünü bulacaksınız. Telefonun sol kenarı ses seviyesi tuşlarına ve bunun altındaki güç düğmesine ev sahipliği yapıyor.

Telefonun çerçevesi birinci sınıf bir metal, arka ise cam. Renk seçenekleriniz Aura Glow (mavi ve beyazın bir kombinasyonu), Aura Black ve Aura Pink’dir, ancak şu anda hangi pazarların hangi renkleri alacağı belli değil.

Samsung Galaxy Note 10 Kamera

Galaxy S10 veya S10 Plus’ı kullandıysanız, Galaxy Note 10’un kamerasının bu telefonlar üzerinden heyecan verici bir yükseltme olmadığını göreceksiniz. Aynı 16MP ultra genişlikli lens, 12MP normal lens ve 12MP telefoto lens aynı kombinasyonunu kullanıyor.

İncelemelerimiz sırasında kameraları test etmek için sınırlı bir zaman geçirdik, ancak gördüklerimize göre, son zamanlarda Samsung’un diğer telefonları kadar iyi görünen görüntüler yakaladıklarını gördük.

Note 10’un kamera bölümündeki gelişmelerden çoğu video kayıt yönünde. Görüntü sabitleme teknolojisi geliştirilmiştir ve portre modunda fotoğraflarda gördüğümüz türün ‘bokeh’ arkaplan bulanıklaştırma efektlerini yakalamanıza olanak sağlayan Live Focus Video adlı yeni bir özellik vardır.

Diğer bir özellik de, hareketli görüntülerin üzerine yazmanıza olanak sağlayan AR Doodle. Bu, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Instagram veya Snapchat’teki filtrelere benzer şekilde çalışır.

Ancak bunun yerine S-Pen’i kullanarak kendi resimlerinizi yaratabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Ön kamera ekranın ortasında ve bir 10MP sensör. Test etmek için henüz çok erken. Genel inceleme için biraz daha beklemek geriyor.

Ön Değerlendirme

Samsung’un daha küçük bir Note cihazına yönelmesi, şirketin premium ürün yelpazesini tercih edenlerin aradığı bazı üst düzey özelliklerin bir kısmının kaybolması anlamına geliyor. Ancak bu, Samsung’un en iyi telefonlarından biri olan fevkalade tasarlanmış bir cihaz.

Daha kolay tutulacak bir Galaxy Note telefonu arıyorsanız, bu olabilir. Samsung’un sunduğu en güçlü cihazı arıyorsanız, bunun yerine Galaxy Note 10 Plus’ı kontrol etmek isteyeceksiniz.

Bununla birlikte, Galaxy Note 10 zaten Samsung’un yarattığı en iyi telefonlardan biriymiş gibi görünüyor ve hemen en iyi seçeneklerden biri.