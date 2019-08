Samsung Galaxy Note 10 ve Note10 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini dün ABD’de piyasaya sürdü. İlk defa, Kore teknoloji devi bir değil, iki Galaxy Note 10 cihazını tanıttı – Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus.

Samsung’un bu Galaxy Note 10 cihazları aynı özellikleri ve tasarımı paylaşıyor. Bununla birlikte, önemli farklılıklar da vardır. Galaxy Note 10 5G ve Note 10 Plus 5G de dahil olmak üzere, şirket tarafından tanıtılan bu Galaxy Note 10 cihazlarının 5G modelleri vardır.

Galaxy Note 10’da 6,3 inç Cinematic Infinity-O FHD+ ekranı (2280 × 1080) var. Buna karşılık Note 10 Plus’da 6,8 inçlik Cinematik Infinity QHD+ (3040 × 1440) ekran yer alıyor. Aralarındaki piksel yoğunluğu ise sırasıyla 401ppi ve 498ppi’ye karşılık geliyor.

Her iki ekranın da HDR10+ ve TUV Rheinland sertifikalı olduğu söyleniyor. Bu da, amiral gemilerindeki süper büyük ekranlardan yayılan mavi ışığın etkilerini azaltacaktır. Note 10 cihazlarındaki yeni Dynamic AMOLED Cinematic Display‘ler, önceki Galaxy S10 serisine göre ekranı daha uçtan uca gösteriyor.

Samsugn Galaxy Note 10 Tasarımları Nasıl?

Genel olarak, yeni Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modellerinin tasarımı çarpıcı görünüyor. Çoklu renk çeşitleri Samsung’un en yeni amiral gemilerini daha çekici hale getiriyor.

Yeni Galaxy Note 10 cihazlarıyla yapılan ilginç tasarım değişikliği, şirketin genellikle amiral gemisi telefonunun sağ tarafında oturan ve şimdi tamamen Bixby düğmesiyle değiştirilen güç düğmesini bırakmasıdır.

Donanımda Neler Yeni?

Donanım olarak, Galaxy Note 10 cihazlarının her ikisi de, Exynos 9820 yonga setiyle gelen Galaxy S10 serisinin aksine, global versiyonları için yeni tanıtılan Samsung Exynos 9825 yonga seti (7nm işlemiyle üretildi) ile birlikte geliyor.

Bununla birlikte, ABD gibi diğer piyasalar en son amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 855 yonga setine sahip olacak.

Depolama açısından Galaxy Note 10, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama ile sunulmaktadır. Ek olarak Note 10 Plus , 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile birlikte geliyor.

Galaxy Note 10 Plus microSD genişlemesiyle geliyor. Öte yandan, Galaxy Note 10 5G, 12GB RAM ve 256GB depolama türüyle satışa sunulacak. Buna karşılık daha büyük Note 10 Plus 5G de 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanıyla geliyor olacak.

Dikkat Çekici Kameralar

Optik açısından, hem Galaxy Note 10 cihazları, üçlü arka kamera kurulumuna sahip aynı kamera sensörü seçeneklerini paylaşıyor. Ancak Galaxy Note 10 Plus, dördüncü DepthVision kamera ile de ek bir avantaja sahip.

Hem Galaxy Note 10 cihazlarındaki üçlü arka kameralar şunları içeriyor. Çift diyafram modlu 12MP geniş açılı kamera ve 12MP telefoto ile birleştirilmiş f/2.2 diyaframlı 16MP Ultra geniş kamera f / 2.1 diyafram açıklığına sahip kamera. Daha önce belirtildiği gibi, Note 10 Plus bir VGA DepthVision kamera ile birlikte geliyor. Her iki cihazda 10MP selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy Note 10 cihazlarındaki arka kameraları, Sahne Optimizasyon Çekimleri, hata algılama ve panorama, pro modu, portre, slow-motion, süper slow-mo, hyperlapse ve daha fazlasını içeren farklı kamera modları gibi diğer özelliklerle birlikte gelir.

Video kayıt yeteneklerine gelince, Galaxy Note 10 cihazları 60fps’de 4K UHD‘ye, 240fps’de 1080p‘ye yavaş hareket ve 960fps’de 720p‘ye kadar süper yavaş çekim yeteneğine sahip. HDR10+ kayıt, süper sabit mod, AF izleme (otomatik odaklama) ve daha fazlası dahil olmak üzere video kayıt özellikleri.

Diğer Özellikleri Neler?

Ayrıca ekranın altına gizlenmiş Ultrasonik Parmak İzi sensörüne sahiptir. Galaxy Note cihazları S-Pen ile tamamlanmadı. Yeni amiral gemilerinde de bir tane var. Note 10 cihazlarındaki yeni Bluetooth özellikli S-Pen’in 10 saate kadar pil bekleme süresiyle IP68 suya dayanıklı olduğu söyleniyor.

Kalem ucu çapı 0.7 mm olan 4096’ya kadar basınç seviyesine sahiptir. En son amiral gemisi cihazlarındaki yeni S-Pen, içinde Note 10 cihazınızın kamerasını kontrol edebileceğiniz Hava eylemleri gibi yeni özelliklerle birlikte gelir. S-Pen aynı zamanda ekran notlarını, Samsung Notes, Smart select’i ve diğer birçok önemli özelliği de destekliyor.

Galaxy Note 10, 3500mAh batarya ve daha büyük Galaxy Note 10 Plus ile 4300mAh‘lik bir batarya ile çalışıyor. Her iki cihaz da Samsung’un Süper Hızlı Şarjı‘nı desteklerken, Galaxy Note 10 Plus, adaptörün ayrı olarak satıldığı 45W hızlı şarjı kullanıyor. Her iki amiral gemisi de Samsung’un Kablosuz PowerShare’ini destekliyor.

Samsung Galaxy Note 10 Fiyatı

Galaxy Note10, Avrupa’da 949 € ile başlayacak.

Note10 Plus, 12GB / 256GB sürümü 1.099 €, 12GB / 512GB sürümü için 1.199 € olacak.