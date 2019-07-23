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Samsung Galaxy Note 10 ve Note10 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung'un Note 10 serisi amiral gemilerinin özellikleri her geçen gün netlik kazanıyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Note 10 ve Note10 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung, 7 Ağustos’ta Galaxy Note 10 ve Galaxy Note10 Pro akıllı telefonlarını Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Tanıtım günü yaklaştıkça amiral gemisi serisi hakkında daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Bugün de yine aynı şekilde cihazların özellikleri sızdırıldı.

Bugün bir söylentide Note 10 modeli önceki modelin QuadHD+ ekranını FullHD+ ekrana düşüreceğini iddia edildi. Bu rapora göre ekran boyutu 6.3inç ve 168g ağırlığında olacak. Renk seçenekleri arasında kırmızı mevcut olacak ve batarya kapasitesinin 3500 mAh olduğu söyleniyor.

Öte yandan daha büyük model  Note 10 Pro akıllı telefonun 4300 mAh bataryası, 198g ağırlı ve 6.8inç QuadHD+ ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Bu cihaz, hangi modeli seçerseniz seçin, 256 GB temel depolama ve 12 GB RAM ile satışa sunulacak.

Samsung Kamera Konusunda Yenilikler Yapacak!

Note 10 ile karşılaştırıldığında başka bir ayırt edici özellik olarak arkasında üçlü kameranın yanında bir ToF sensörü olacak. Her iki Note 10 telefonunda da S-Pen, temassız hareketleri destekleyecek. Ayrıca not aldığınızda, vurgulayıcı bir işaretçiyi andıran ses efektleri de üretecektir.

Öne bakan kamera gece modunu destekleyecek ve belirli bir bölgeye zum yaparak duymak istediğiniz şeye odaklanmanıza olanak tanıyan zoom sesi ile birlikte video için Live Focus yerleşik olarak gelecek. Telefon bu bölgeden gelen sesi yükseltir ve diğer tüm gürültüyü azaltacak. Daha önce söylendiği gibi, Note10 Pro 45W şarjı desteklerken, normal model Note 10 25W kablolu hızlı şarj için destek sağlayacak.

KaynakGsmArena
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