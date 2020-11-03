Samsung Galaxy Note 20 Serisi, Oldukça Az Satıyor – İşte Nedeni!

Bu yılın başlarında Samsung, Galaxy S20 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü, ancak S20 serisi satış açısından şirketin beklentilerine uygun performans göstermedi ve COVID-19 salgınının yarattığı durum da satışlara pek de yardımcı olmadı.

Düşük satışların ardından Güney Koreli dev, Galaxy Note 20 serisini piyasaya sürdü ve S20 serisinin zayıf satışlarını telafi etmeyi amaçladı. Sahiden de lansmandan sonra Note 20 serisine dair beklentiler fazlasıyla yükselmişti. Yine de seri istenilen başarıyı yakalayamadı.

Nitekim Kore’den gelen yeni bir rapor, Samsung’un Galaxy Note 20 serisi akıllı telefonların üretimini küçülttüğünü iddia ederek, satışların şirketin beklentileri doğrultusunda olmadığını gösteriyor. Yani şirket, kötü satışlar nedeniyle telefon serisinin üretimini azaltıyor.

Rapor, şirketin Ekim ayında 900.000 adet Note 20 serisini üretmeyi hedeflediğini, ancak yalnızca 600.000 adet ürettiğini iddia ediyor. Bu rakam markanın başlangıçta yapmayı planladığının yalnızca yüzde 70’i olarak gösteriliyor.

Ayrıca, Galaxy Note 20 ile Galaxy Note 20 Ultra arasındaki üretim oranının yarı yarıya olduğunu ve Note 20 için üretim oranındaki düşüşün Note 20 Ultra’ya kıyasla kötü olduğunu ekliyor.

Rapor ayrıca, şirketin gelecek aydan itibaren yeni nesil Samsung Galaxy S21 serisi akıllı telefonların üretimine başlamak için hazırlandığını ve ilk parti için şirketin iki milyon adet üretmeyi hedeflediğini de belirtiyor. Görüldüğü üzere koronavirüs tüm markaları etkiliyor.