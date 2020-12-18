Ana Sayfa Android Haberleri Samsung Galaxy Note 20 ve S20 FE One UI 3.0 + Android...

Samsung Galaxy Note 20 ve S20 FE One UI 3.0 + Android 11 Güncellemesini Alıyor

Samsung Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy S20 FE akıllı telefon modelleri One UI 3.0 + Android 11 güncellemesini Alıyor.

Selin Polat

-

0
Samsung Galaxy Note 20 ve S20 FE One UI 3.0 + Android 11 Güncellemesini Alıyor

Galaxy S20 üçlüsü One UI 3.0 + Android 11 güncellemesini almaya başladığında Samsung Galaxy S20 FE, güncellemesinin Şubat ayı için planlandığı göz önüne alındığında bu haber şaşırtıcı değil. Ancak bu bir sürpriz, güncelleme şu anda Rusya’da yayılıyor.

Açık olmak gerekirse, bu güncelleme (G780FXXU1BTL1), telefonun Exynos destekli 4G sürümü içindir. Ülkemizde de bu işlemci kullanıldığı için bize gelme ihtimali de oldukça yüksek.

Samsung‘un yalnızca bir bölgede bir güncelleme yayınladığı ve her şey yolunda giderse dünya çapında yayınladığı kısa bir deneme süresi olma eğilimindedir.

Galaxy Note 20 serisi için One UI 3.0 güncellemesinde olan tam olarak buydu. AT&T birimleri bunu önce aldı ve şimdi güncelleme Slovakya’daki telefonlara yayılıyor. Muhtemelen diğer bölgelere de yakında gelecektir.

Android 11‘i getirmenin yanı sıra, One UI 3.0, arayüzün işlevleri ve görsel görünümünde birçok iyileştirmeye sahiptir. Güncelleme ayrıca hem Galaxy S20 FE hem de Note 20 serileri için Aralık 2020 güvenlik yamasını içeriyor.

OTA güncellemesi için bir bildirim alıp almadığınızı kontrol edin – size ulaşması birkaç gün sürebilir, bu yüzden sabırlı olun. Ve sabırlı değilseniz, yeni üretici yazılımını manuel olarak indirmek için Kaynak bağlantılarını takip edebilirsiniz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakSammobile.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Sony, Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’dan Kaldıracağını Duyurdu

Sony Interactive Entertainment bugün, CD Project Red'in Cyberpunk 2077'sini çevrimiçi PlayStation Store'dan kaldıracağını duyurdu. Ayrıca oyunu zaten satın almış olanlara tam para iadesi teklif...
Devamını Oku
Android Haberleri

Samsung Galaxy Note 20 ve S20 FE One UI 3.0 + Android 11 Güncellemesini Alıyor

Galaxy S20 üçlüsü One UI 3.0 + Android 11 güncellemesini almaya başladığında Samsung Galaxy S20 FE, güncellemesinin Şubat ayı için planlandığı göz önüne alındığında...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Vivo X60 ve X60 Pro’nun Resmi Görselleri Ortaya Çıktı!

Vivo'nun Vivo X60 serisini bu ayın sonunda piyasaya sürmesi bekleniyor. Yakın tarihli bir sızıntı, telefonların 28 Aralık'ta resmiyet kazanabileceğini iddia ederken; Çinli firma henüz...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy A32 5G Geekbench’te Görüntülendi!

Samsung’un yakında piyasaya çıkacak Galaxy A32 5G akıllı telefonu, bugün Geekbench karşılaştırma platformunda ortaya çıktı. Akıllı telefonda hangi işlemcinin bulunacağı d açıklandı. Bu ayın...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

OnePlus Urban Traveler Backpack İle Tanışın!

OnePlus, sahiden de sağlam akıllı telefonlar üretmesiyle tanınıyor. Bununla birlikte, yakın geçmişte, şirket ürün yelpazesini yeni aksesuarlarla ve diğer ürünlerle genişletti.Şimdi ise, şirket yeni...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014