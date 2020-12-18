Samsung Galaxy Note 20 ve S20 FE One UI 3.0 + Android 11 Güncellemesini Alıyor

Galaxy S20 üçlüsü One UI 3.0 + Android 11 güncellemesini almaya başladığında Samsung Galaxy S20 FE, güncellemesinin Şubat ayı için planlandığı göz önüne alındığında bu haber şaşırtıcı değil. Ancak bu bir sürpriz, güncelleme şu anda Rusya’da yayılıyor.

Açık olmak gerekirse, bu güncelleme (G780FXXU1BTL1), telefonun Exynos destekli 4G sürümü içindir. Ülkemizde de bu işlemci kullanıldığı için bize gelme ihtimali de oldukça yüksek.

Samsung‘un yalnızca bir bölgede bir güncelleme yayınladığı ve her şey yolunda giderse dünya çapında yayınladığı kısa bir deneme süresi olma eğilimindedir.

Galaxy Note 20 serisi için One UI 3.0 güncellemesinde olan tam olarak buydu. AT&T birimleri bunu önce aldı ve şimdi güncelleme Slovakya’daki telefonlara yayılıyor. Muhtemelen diğer bölgelere de yakında gelecektir.

Android 11‘i getirmenin yanı sıra, One UI 3.0, arayüzün işlevleri ve görsel görünümünde birçok iyileştirmeye sahiptir. Güncelleme ayrıca hem Galaxy S20 FE hem de Note 20 serileri için Aralık 2020 güvenlik yamasını içeriyor.

OTA güncellemesi için bir bildirim alıp almadığınızı kontrol edin – size ulaşması birkaç gün sürebilir, bu yüzden sabırlı olun. Ve sabırlı değilseniz, yeni üretici yazılımını manuel olarak indirmek için Kaynak bağlantılarını takip edebilirsiniz.