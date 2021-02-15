Samsung Galaxy Note 21 FE’nin Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung, Galaxy Note serisini ilk kez piyasaya sürdüğünden bu yana tam on yıl geçti. Ancak Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentiler bulunuyor. Bütün söylentilere rağmen Güney Koreli teknoloji şirketi, bu tezi çürüttü. Samsung Galaxy Note 21 bu sene piyasaya sürülecek. Fanlar için yapılan özel versiyonunun konsept tasarımı ise şimdi ortaya çıktı.

Galaxy Note 21 serisinin bu yıl Ağustos ayı civarında tanıtılacağı ve seride fanlar için yapılmış bir modelin olacağı da söyleniyor. Samsung, geçen yıl Eylül ayında bir Galaxy S20 FE (Fan Sürümü) modelini piyasaya sürdü. Bu nedenle, şirketin Note 21 FE’yi piyasaya sürecek olması, tam anlamıyla bir sürpriz.

İtalyan grafik tasarımcı Giuseppe Spinelli, diğer adıyla Snoreyn, bize Galaxy Note 21 FE’nin nasıl görüneceğine dair bir fikir verdi. Tasarımcı, Galaxy Note 21 FE’nin Phantom White rengine dair konsept görüntüler oluşturdu. Nefes kesici görünüm, bu telefonun geçen seneki Note telefonlara göre büyük ölçüde küçük olduğunu gösteriyor.

Samsung sözcüsü tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamaya göre Samsung, S Pen deneyimini Galaxy akıllı telefonlar arasında daha geniş ölçüde kullanma imkanı tanımış. Bunun Galaxy Note serisini sonlandırma planıyla ilgisi olmadığını söyleyen sözcü, Galaxy Note serisinin de aynı şekilde S Pen tecrübesini sunmaya devam edeceğinin altını çiziyor.