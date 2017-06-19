Samsung Galaxy Note 4 güncelleme alıyor

Samsung, Galaxy Note 4 akıllı telefonuna yeni bir güncelleme uygulamaya başladı. N910FXXS1DQF3 sürümü ve 343 MB büyüklüğündeki haziran ayı Android güvenlik düzeltmelerini getiren bir güvenlik güncellemesi.

En son güvenlik düzeltme ekinin yanı sıra, güncelleme, güç yönetimi, performans ve kararlılık ile bellek yönetimiyle ilgili iyileştirmeleri de içeren özelliklerle geliyor.

Şu anda Avrupa’daki cihazlar güncellemeyi alıyor, ancak diğer bölgelerin daha sonradan almasını bekliyoruz. OTA rolü olduğu için, güncellemenin cihazınıza gelmesi biraz zaman alabilir. Dilerseniz telefonunuzun ayarlar menüsünden manuel olarak güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.