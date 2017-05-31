Samsung Galaxy Note 5 Nougat güncellemesi almaya başladı

ABD’den sonra, Avrupa’daki Samsung Galaxy Note 5 akıllı telefon modelleri Nougat güncellemesini almaya başladı. Özellikle, güncelleme şimdi Romanya’da mevcut, ancak diğer Avrupa ülkeleri de sırayla bu güncellemeyi almalı.

Güncelleme yaklaşık 1.3 GB boyutunda ve Nougat sürüm 7.0 getiriyor. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, kullanıcıların güncellemeyi yüklemeden önce Samsung Pay uygulamasını en yeni sürüme (2.7.15) güncellemesi gerektiğidir. Değişiklik günlüğüne göre “uyumluluk ve daha iyi performans” sağlayacağız.

Yeni işletim sisteminin yanı sıra, güncelleme bazı diğer küçük değişiklikleri de içeriyor. Genellikle OTA devreden çıkarma işleminde olduğu gibi, güncellemenin cihazınıza gelmesi biraz zaman alabilir. Dilerseniz manuel olarak da ayarlar/güncellemeye gidip kendiniz güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.