Samsung Galaxy Note 7’nin yeni adı Galaxy Note FE oluyor

Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7‘nin geldiğini zaten biliyoruz. Cihazın Galaxy Note7R (yenilenmiş olarak ‘R’) olarak adlandırılacağı yönünde raporlar da var. Ancak, teknoloji devinin ülkesindeki yeni bir rapor, cihazın farklı bir takma ad taşıyacağını öngörüyor.

Söz konusu raporda telefonun Galaxy Note FE olduğu belirtiliyor. ‘FE’, Fan Edition’ın kısaltması olup, şirketin hardcore Note7 taraftarlarını hedef aldığını önermektedir.

Cihaz, yakın bir zamanda başlatılması gerektiğini gösteren FCC, WiFi ve Bluetooth sertifikasını zaten almış. Bununla birlikte, raporda Kore’nin yakışıklı telefonun haziran sonuna kadar satışa hazır olacağı belirtildi.

Yenilenmiş modelin orijinal Galaxy Note7’den % 50 daha az maliyete sahip olabileceği söylentileri olmasına rağmen şu an fiyatlamada bir onay yok.

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