Samsung Galaxy Note 7R Kusursuz Geliyor!

Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7R açık bir şekilde piyasaya sunuluyor, ancak bir an önce sahip istiyorsanız, Güney Koreli şirket dünya çapında satışa sunmayacağından çok da şanslı sayılmazsınız.

Galaxy Note 7R‘yi kesinlikle satın alabileceğiniz iki yer Çin ve Güney Kore’dir, ancak akıllı telefonun piyasada bulunabileceği pazarların listesi bunun dışında iyi korunan bir sır niteliğindedir.

İyi haber şu ki geçen yılın amiral gemisi akıllı telefonunun yenilenmiş hali, bahsettiğimiz bu iki pazarda tanıtıldı. Samsung SM-N935F model numarasıyla da bilinen Galaxy Note 7R, son zamanlarda Bluetooth standardına uygun cihazları onaylayan düzenleyici kuruluş olan Bluetooth SIG‘de görüldü.

Galaxy Note 7R, içinde 3,500 mAh pil bulunan orijinal modelin aksine, daha küçük bir 3.200 mAh pil ile birlikte geliyor. Şablonun Siyah, Beyaz, Gümüş ve Mercan Mavisi gibi birçok renk varyasyonuna ulaşması bekleniyor.

Galaxy Note 7R‘nin tam özellik listesini henüz öğrenmemiz gerekmediğinden Samsung’un akıllı telefon’daki pakete hangi yonga setini kullanacağını veya bu konuda hafıza miktarını söyleyecek bir sözümüz maalesef yok.