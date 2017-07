Samsung Galaxy Note 8, 3x yakınlaştırmalı çift kamera ile gelecek

Analist Ming-Chi Kuo uzun süredir Samsung Galaxy Note 8‘in biri telefoto objektifi olan bir çift kameraya sahip olacağını ve şimdi onun tahminini artırdığını iddia etti – telefoto 3x zoom özelliğine sahip olacak.

Samsung‘un kendisinin ürettiği iddia edilen çift modül, geniş açılı kamera için bir 13MP sensör ve telefoto için 12MP çözünürlüğünde özelliklerile gelmesi bekleniyor. Her ikisi de optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olacak.

Ayrıca Galaxy Note 8, 23 Ağustos‘ta açıklanacak ve Eylül ayında satışa sunulacak. Galaxy Note 8 ile ilgili gelişmeleri an be an takip etmekteyiz.