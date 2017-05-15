Samsung Galaxy Note 8, 6.3 inç Ekrana Sahip Olabilir!

Hey, Samsung Galaxy S8‘in şimdiye kadarki en yeni akıllı telefon olma ihtimalini hatırlıyor musun? Döngü yaklaşan türden halefi olan Galaxy Note 8 ile yeniden başladı gibi görünüyor. En yeni bilgi, en sonuncu Note’un Samsung’un her yeni sürümüyle birlikte bayrakları daha büyük hale getirme gurur geleneğini sürdürmek üzere hazırlandığını söylüyor. Bu sefer etkileyici 6.3 inç ekran ile donatılmıştır.

Şimdi, birkaç nota bakalım: Birincisi, akıllı telefon ekranlarını daha uzun yapmaya yönelik yeni eğilim sayesinde 6.3 inç diyagonal anlamını biraz kaybetmeye başladı: daha uzun en/boy oranı (18.5 : 9) ekran alanı, ekran alanının neyin biraz daha küçük olduğu anlamına gelir. Normalde 16:9 ekranlar olurdu.

Öte yandan, aynı zamanda, ekranın çok daha uzun olacağı ve bu da küçük elleri olan kişiler ve/veya bir elinde kullanmak isteyen kişiler için bir sorun haline gelebileceği anlamına geliyor. Bu oranlara perspektif koymak için şimdiye kadarki en büyük Samsung amiral gemisi olma özelliğini taşıyan Galaxy S8 +, biraz daha küçük 6.2 inçlik bir paneli kullanıyor.

Bu bilgiyle birlikte, Note 8‘in arka tarafında bir çift kamera kurulumu özelliğine sahip olacağına dair başka bir teyit var. Aslında şimdiye kadar bildiklerimizden S8 ve Not 8, ekran boyutu, kameralar ve muhtemelen bir kalemin eklenmesidir. Samsung sızıntılarına gelince, Weibo kullanıcısından oldukça iyi bir sicile rastlanıyor ancak yine de sadece bir metin postası olduğu için, bu bilgiyi aklınızın bir ucunda tutmaya dikkat edin.

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