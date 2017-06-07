Samsung Galaxy Note 8, Ağustos ayının sonlarında iPhone 8’den önce açıklanabilir

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 + modellerini piyasaya çıkardığı andan itibaren bir sonraki amiral gemisi için söylentiler yaymaya başladı. Galaxy Note 8‘in çift kamera ile geleceği ve 6.3 inç büyüklüğünde, uçtan uca ekrana sahip olacağı gelen sızıntılar arasında.

Bununla birlikte, Note 8 gerçekten 6.3 inç ekrana sahipse ve Samsung’un şu anki amiral gemileri ile piyasaya sürülen 9: 18.5 en-boy oranını muhafaza ediyorsa, Galaxy S8 + ‘den ayırt edecek çok şey olmayacak. Samsung, Note 8’i alakalı hale getirmek için, özellikle de cihazın Galaxy S amiral gemileri ile aynı türde Sonsuzluk Ekranıyla birlikte geleceği yönünde söylenti bulunduğunu düşünerek bir çok ilave özellik paketi gerektirebilir.

Özellikle son söylentilere göre ağustos ayı sonlarında yeni Galaxy Note‘u piyasaya çıkarmayı planladığını düşünerek, Samsung’un ne yaptığını bildiğini güvenle varsayabiliriz. Bu, duyurusunu, ana rakibine karşı yarışta bir miktar avantaja sahip olacak yeni iPhone 8‘in önüne koyacak.

Genellikle Samsung, yeni Note’ları tüketici elektroniğiyle ilgili en büyük açıklama alanlarından biri olan IFA‘da duyurur. Bu yıl, gösteri 1 Eylül’de başlayacak, bu nedenle Güney Koreli teknoloji devlerinin resmi olarak Galaxy Note 8‘i bir ya da iki gün önce açıklayacak ve tüketicilere IFA’da deneyim kazandıracak gibi görünüyor.

Yeni söylentinin doğru olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek, ancak kesinlikle makul görünüyor.