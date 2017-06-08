Samsung Galaxy Note 8 cam altı parmak izi tarayıcısı olmayacak!

Samsung Galaxy S8 amiral gemisini parmak izi tarayıcısını ekrana koyamadığı için arka tarafa konumlandırdı. Şimdi, şirketin cam altı sensörün uygulanması ile hala uğraştığını ve Galaxy Note 8‘in de bunun olmadan gelebileceğini duyuyoruz.

Endüstri uzmanlarına göre, Samsung tarayıcıyı nasıl kuracağını zaten biliyor. Samsung Electronics yetkilisi, Koreli üreticinin önünde olmasıyla ilgili sorunun güvenlikle ilgili olduğunu açıkladı. İçerdekiler başka bir mesele paylaştılar. Onlara göre cihazın kilidini açarken ki sorun. Bazen kiliti açmakta cihazın tepkisiz kalacağını söylüyorlar.

Galaxy Note 8‘in bu eylül ayında açılacağı bekleniyor. Telefon, 6.3″ Infinity Display ve arkada yer alan bir çift kamera ile gelebilir.