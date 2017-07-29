Samsung Galaxy Note 8, FCC sertifikası aldı

Samsung Galaxy Note 8, FCC sertifikasını aldı ve piyasaya sürülmeden önce başka bir adım daha atmış oldu. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bu arada telefonun arkasında başka bir çirkin işaretler var. Bunun anlamını öğreniyoruz.

ABD telekomünikasyon regülatörü gerekli testleri gerçekleştirdi ve Note 8’in tüketicisi için hazır olarak kabul etti.

Samsung Galaxy Note 8, 23 Ağustos’ta New York‘ta çıkacak ve umarım sonunda Note 7’yi herkes için geride bırakmamıza yardımcı olacak.

Samsung Galaxy Note 8 vs Samsung Galaxy Note 7 karşılaştırdık. Özellikleri arasında ne gibi farklar var bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz.