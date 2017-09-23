T-Mobile‘ın kendi ağında Samsung Galaxy Note 8 ünitelerine yeni bir güncelleme çıkardığı ortaya çıktı. Sürüm N950USQU1AQ15 olarak gelen ve 200 MB’ın altında bir boyutta olan bu güncelleme, Navigasyon uygulaması, Google Haritalar ve Hava Widgeti ile ilgili bazı kararlılık geliştirmeleri içeriyor.

Bildirildiğine göre, güncelleme aynı zamanda ağustos ayı için Android güvenlik düzeltmelerini de beraberinde getiriyor. Güncelleme açıldıktan bu yana bir hafta geçti. Ancak, henüz güncellemeyi almadıysanız sabırlı olun, çünkü muhtemelen bildirimi yakında görürsünüz.

Bu arada bu güncelleme diğer Note 8 kullanıcılarını da ilgilendiriyor. Yakında T-Mobile haricinde de güncellemeyi alacak pek çok cihaz olacaktır.