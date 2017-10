Note 8, Note 7‘yi unutturmak için hazırlanan Samsung‘un büyük ekranlı geri dönüş hikayesidir. Geniş 6.3 inç ‘Infinity Display’, 6GB RAM ile daha iyi performans ve en iyi iki lensi bir araya getiren sınıfının en iyisi arka kameraları var. Ortalama boyutlu bataryadan pil ömrünün uzamasını beklemeyin. Yüksek fiyatına rağmen şu anda satın alabileceğiniz en iyi büyük ekranlı akıllı telefon.

Galaxy Note 8, üretkenlik için Samsung’un en iyi akıllı telefonlarını yeniden tasarlamaktan ibarettir ve Note 7’deki en büyük hataları düzeltmek için yenilenmiştir.

İki haftalık test bizi ikna etti: Bu, üstten alta, kenardan kenara ve arka kameraya kadar ortalama bir akıllı telefonunuzun gerçek bir yeniden tasarımı. Arkada iki tane kamera var, 2. kamera parlak portre fotoğraflar çeker ve alan derinliğini ayarlamak için onları çekim sonrası olarak düzenler.

S Kameli kullanacağınız daha büyük bir ekranı (6,3 inç ‘Infinity Ekran’) var. Ama önceki modele göre telefonun boyutlarını fazla artırmaz. Note 8, önemli el yazısı notlarınız ve başyapıtınızdaki doodle’lar için büyük ve sınırsız bir cam tuval gibi hareket eder.

Neden bunu 6.2 inç Galaxy S8 Plus yerine satın alalım? Bir inçin onda biri gerçekten önemli değil, ancak Sadık Note fanları S Kalem işlevine bayılıyor, gücü sevenler ise 6GB RAM’den yararlanacak ve testlerimizde üstün çift mercekli kamerayı da beğeneceklerine eminiz.

Bu, Samsung‘un en güçlü telefonudur. Bununla birlikte, bazıları için çok büyük – teknik olarak Samsung’un en iyisi, ancak herkes için en iyisi değil. Bu canavarı tek elle kullanmak biraz zor. Hele ki bir bayansanız oldukça zor.

Büyük ekranlı Note’un parmak okuyucu yerinin uzaklığı sebebiyle kullanımı oldukça zor. Ekranın üzerinde yer alan home tuşu iyi çalışıyor.

Sonra Note 8 fiyatı var. En gelişmiş kamera, çarpıcı bir ekran ve telefonda aerodinamik çoklu görevler istiyorsanız, onlara gerçekten para ödeyeceksiniz. Note 8, S8 Plus’dan daha pahalı, ancak her gün kullandığınız bir aygıta bu kadar bütçe ayırmak istiyorsanız o ayrı.

Samsung Galaxy Note 8‘in en büyük rakibi şüphesiz ki çerçevesiz ekranı, yüz tanıma ve iOS 11 işletim sistemi ile yepyeni bir iPhone X. Ayrıca bkz: iPhone X inceleme

Ancak, Note 8, büyük ekranda, büyük güçte, büyük fiyat arenasında üstünlük sağlıyor gibi.

Galaxy Note 8 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy Note 8 çıkış tarihi 15 Eylül Cuma ABD ve İngiltere’de, Avustralya ise 22 Eylül’de yeni telefonlara sahip olacak. Türkiye’de ise şu an satışta ve fiyatı 5.000 TL.

Galaxy Note 8 Tasarım

6.3 inç “Infinity Display” Ekran.

Daha uzun tasarım

30 dakikaya kadar 1,5 metreye kadar su geçirmez.

Deep Sea Blue renk seçeneği

Note 8 Samsung’un çift eğri kenarını ve neredeyse çerçevesiz sonsuzluk ekranını, bu telefonun geleceğin küçük bir tableti gibi hissettiği noktayı en üst düzeye çıkarıyor. Etkileyici görünümlü, ancak aynı zamanda büyük ve ağır – önceki Note telefonlarından 9mm daha uzun ve 195 gr ağırlığında.

Geniş bir 6,3 inç ekranı ve artık fiziksel bir ev düğmesi bulunmayan telefonun ekran/gövde oranı %83.2 oranında. iPhone X‘de bu oran yaklaşık %82.9. Arada çok az bir fark var.

Samsung her altı ayda bir dünyanın en iyi ekranlı telefonlarını çıkarıyor. Maksimum parlaklık, Mobil HDR Premium ile 3K çözünürlük ve daha geniş renk gamutu, başkaları ile yarışamaz. Always On Display, bir akıllı telefonda çekici bir özellik olmaya devam ediyor.

Çoğu zaman çıplak (bir kılıf olmadan) kullanarak zaman geçirdiysek de, birkaç Note 8 kılıfını test ettik ve telefonu kullanırken daha güvende hissettik. Telefon elinizde çok uzun kaldığından bir kılıf ile kullanmanız gerekecektir.

Note 8 renkleri çok az. Maple Gold ve Deep Sea Blue renkleri diğer bölgelerde piyasaya çıkarken Midnight Black ve Orchid Grey renkleri daha sonra gelecek. Samsung, rahatsız edici bir şekilde, birkaç ay sonra yeni renklerle telefonlarını yeniliyor. Belkide bir satış politikasıdır.

Ayrıca Note 8’den en iyi sesi elde edemezsiniz. Bu, görsel olarak bir multimedya telefonu fakat Samsung, Sony Xperia XZ Premium veya LG V30 gibi özelleştirilebilir Hi-Fi ses ve önü bakan iki hoparlörü henüz sunmuyor. Belki önümüzdeki yılı beklemek zorundayız.

Note 8 suya dayanıklı IP68 sertifikaya sahiptir. Bu nedenle su altında 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar dayanabilir ve USB-C standardını kullanmaktadır. Her ikisi de Note hayranları için yeni özelliklerdir. Kamera çıkıntısı da yok ve o gösterişli Samsung logosu arka tarafa taşındı, artık ön tarafta yer almıyor. Ne yazık ki, parmak izi sensörü de oraya taşındı. (Kullanışsız olduğunu yukarıda belirtmiştik).

Parmak izi sensörü marjinal seviyede iyileşti

S8 ve S8 Plus sensörlerine kıyasla kameradan daha uzakta konumlandırılmış.

Iris tarayıcı ve yüz kilidi iyi performans göstermiyor.

Galaxy Note 8‘deki parmak izi sensöründen nefret ediyoruz, tıpkı S8 ve S8 Plus’da yaptığımız gibi. Belki biraz daha az, ama yine de aynı nedenden ötürü merkez dışındaki arka konumdan hoşlanmıyoruz: Telefon kilidini açmak gerçekten zor.

Parmak izi algılayıcısı ve ortada hizalanan kamera birbirinden biraz uzakta. Samsung akıllıca flaş ve kalp atış hızı monitörünü sensör (ki parmak izlerinizi gerektirir) ve kamera arasında (ki daima parmak izi lekelerini alır) taşındı. Unutmuş olduğunuz dahili kalp atış hızı monitörü, Samsung telefonlarında halen varlığını sürdürüyor ve artık bir amaca hizmet ediyor.

Samsung’un kilidini açan alternatifler reklamlarda olduğu gibi çalışmıyor. Yüz kilidinin daha az güvenli olduğu kanıtlanmıştır, o kadar ki, onu kullanmayı bile önermiyoruz. Ve iris tarayıcısı güneş gözlüğü taktığını veya telefonu yürürken ve uygun olmayan bir mesafede tuttuğunuzu fark etmez.

Samsung, bu sorunu bir cam ön parmak izi sensörü ile çözebilir, ancak teknoloji henüz hazır değil. Bunun Galaxy S9 veya Note 9 için büyük bir duyuru olmasını bekleyin.

S-PEN

Belgeleri kolayca imzalayabilir ve doğrudan ekran görüntüleri üzerine yazabilir.

Not almayı kolaylaştırır.

Canlı Mesajlar, GIF Yakalama araçları eğlenceli

Dünyada, Note 8’in S Kalemini kullananlar ve bunu kullanacaklarını düşünenler olmak üzere iki tür insan var, ancak yaklaşık bir hafta sonra onu kılıfından çıkarmayı bırakacak. S PEN o kadar büyütülecek bişey değil. Sanırım Steve Jobs haklı.

Ancak, S Pen’in hakkını verecek kullanabilecek insanların olduğunu da unutmayalım. Geçen hafta bir PDF sözleşmesini basmak veya taramak zorunda kalmadan imzaladık. Aslında, e-posta uygulamasınından çıkmak zorunda kalmadık bile. El yazısıyla hazırlanan notları da not ettik ve anında işaretleyebildiğimiz ekran görüntülerini aldık.

Plus S Pen, 4,096’dan fazla basınç hassasiyeti seviyesiyle eskiz yapmak için de mükemmeldir.

Bu özellikler genellikle pro tabletler veya 2’si bir arada bilgisayarlar için kullanılır fakat bir telefonda daha kolaydır. Sonuçta, en iyi not alma cihazı, yanında her zaman sahip olduğunuz cihazdır.

Sık sık not almayı sevenler S Pen’i çıkardığınız anda kapatılmış siyah ekranda beyaz mürekkep notları atmanıza olanak tanıyan ekran dışı not özelliğini sevecektir. Kapanmış Not 7 ile sunulan ekran dışındaki notlar, telefonun kilidini açmak zorunda kalmadan düşüncelerinizi anlamanıza olanak tanır.

Note 8 Özellikleri ve Performans

Yeni 6GB RAM

Snapdragon 835 çipi hızlıdır. Exynos çipi daha hızlı

64GB, ancak ilave bir depolama alanı için bir microSD kart yuvası içerir.

Galaxy Note 8, tamamen yeni 6GB RAM ve en yeni Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti de dahil olmak üzere, geliştirilmiş iç özellikleri sayesinde satın alabileceğiniz en hızlı Samsung telefonu. İngiltere’de ve diğer bölgelerde (Türkiye’de dahil) Samsung’un Exynos yonga setleri sayesinde daha da hızlıdır.

Ne kadar yoğun kullansak da bu telefonu yavaşlatamadık. Geekbench yazılımını çalıştıran Note 8 CPU, normal kullanımda 6,524 çok çekirdekli bir puan ortalaması elde etti.

Pek çok uygulamayı indirerek, Google Haritalarıyla arka planda aynı anda müzik dinledik. (6,164 puan alabildik) daha fazla zorlasak da 6,000’in altına düşüremedik.

Bu, S8 Plus testlerimizden çok daha hızlıdır ve sonuçta ideal olarak 6000 bariyerini kırmıştır.

Bu S Kalem donanımlı cihazdan tam olarak yararlanmak isteyen çoklu görevli ve gücü seven kullanıcılar için müthiş bir haber ve tak-çalıştır DeX bağlantı istasyonunun üretkenlik avantajlarından faydalanıyor. Note 8, yalnızca 64GB dahili belleğe sahip tek bir depolama seçeneği ile gelirken, genişletme için bir microSD kart yuvası içerir. Verimlilik bakımından hiçbir şekilde eksik değildir.

Kamera

Optik görüntü sabitleme özellikli iki adet 12MP kamera.

Telefoto resimler, portre fotoğrafları için 2x optik yakınlaştırmayı sevdik.

4K video kalitesi ve OIS harika, ancak LG daha fazla kontrol sunuyor.

Samsung Galaxy Note 8 kamera, üç nedenden ötürü test ettiğimiz herhangi bir telefonda en iyisi: net, renkli fotoğraflar çekiyor, parlak yeni bir bokeh (arka plan bulanıklığı) efektle ve kullanımı kolay bir ayarla hazırlıyor.

İki arka kameraya sahip olmak bokeh zenginliğindeki ‘Canlı Odaklı’ fotoğraflar için fark yaratan bir dünya yaratıyor. Samsung, iPhone 7 Plus portre moduna cevap veriyor. Merak etmeyin, varsayılan olarak hem büyütülmüş Live Focus fotoğrafını hem de daha geniş orijinal fotoğrafı kaydedip eşsiz ve hoş bir dokunuş olarak kaydediyor.

Farklı olan Samsung, alan bulanıklığı derinliği ayarlamanızı sağlar. Fotoğraf çekerken bokeh kaydırma çubuğu görüntülenir ve resmi çektikten sonra da kaybolmaz. Bu arka plan bulanıklığı efekti üzerinde daha fazla kontrole sahip olan iki kameranın gücünü daha da vurgulamaktadır.

Samsung’un telefoto objektifi de daha iyi. İkinci arka kameranın 2x optik zumu, optik görüntü sabitlemesinden (OIS) yararlanıyor. OIS, iç lensin titreyen ellerinizi telafi etmek için aslında hareket ettiğini ve iPhone’un telefoto kamerasının eksikliğini taşıdığı anlamına gelir. Note 8, fotoğrafçının pişmanlığını azaltmada büyük adımlar atıyor.

Samsung’un hızlı kamera başlatma özelliği (daha önce Note serisindeki ‘ana düğmeye iki kez hafifçe vurun’ özelliği) güç düğmesine taşındı ve neredeyse aynı derecede kullanışlı. Ayrıca, ekranın yukarı veya aşağı doğru hareket ettirilmesiyle arka ve selfie kameralar arasında hızlıca geçiş yapma olanağına sahip olduğumuz için minnettarız.

Note 8’in fotoğraf modları sıkıntısı çekmiyor: Otomatik, Pro, Panorama ve Yiyecek, ayrıca daha fazlası Galaxy App Store‘dan indirilebilir. Ayrıca, Snapchat ve Instagram Öykü boyutlarına hitap eden yeni bir Tam Görünüm kamera seçeneği var.

Galaxy Note 8 ile Çekilmiş Fotoğraflar 1 - 10

Sevmediğimiz tek şey? Zamanlayıcı’nın artık ayarlar menüsünde gizlenmiş olması. Fotoğraf makinesi zamanlayıcıyı bir el hareketi ile etkinleştirebilirsiniz, ancak her zaman hemen çalışmaz.

Video seçenekleri pürüzsüz OIS ile 4K’da kayıt yapmayı içeriyor ancak Note 8 netliği her şeyi doğrudan önünüzde tutarken, LG V30 daha manuel ve sinematik video kontrolleriyle üstün görüyor. LG’nin yeni Nokta Zum özelliği, nerede yakınlaştırma yapacağınızı seçmenizi sağlarken, Note 8’de ise ekranın ortasını büyütebilirsiniz. Samsung’un video seçenekleri Slow Motion ve Hyperlapse gibi daha olağan modları içerir.

Batarya

Daha küçük 3,300mAh pil.

Tüm gün pil ömrü.

Note 8 pili patlamıyor. Ya da en azından kapsamlı testlerin yaklaşık iki haftasından sonra gerçekleşmedi.

Samsung’a göre her şey daha güvenlidir. Note 7 çöküşünün ardından başlatılan sekiz noktalı pil güvenlik kontrolü, S8, S8 Plus ve Note 8 pil inceleme süreci için katı kurallar getirdi.

Daha belirgin olan Samsung, Not 8’in pil ömrü sınırlarını zorlamıyor. Not 3300mAh pil ve Not 7 ve S8 Plus’ın 3,500mAh güç paketi var.

Gün boyunca cihazınızı kullanmaya devam edeceksiniz ve Samsung’un güç tasarruflu yazılım hileleri bunu 24 saate kadar uzatabiliyor.

Note 8 aynı zamanda hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. Ancak testlerimiz sırasında verilen USB-C kablosuyla şarj etmek uzun sürdü (115 dakika). Ve unutmayın, daha küçük bir pil olduğundan teknik olarak S8 Plus’ın (101 dakika) ve Note 7’de (98 dakika) şarj sürelerinden daha hızlı olmalıdır. Açıkçası Samsung iki kez aynı hatayı yapmak istemiyor.

Gerçek: kablosuz şarj işlemi mükemmel ancak asla hızlı değil. Samsung’un en yeni Hızlı Şarj Edilebilir Kablosuz Cabrio pedini test ederek, Note’u iki saat 35 dakika sonra (155 dakika) %8’den % 100 getirdi.

Özetle Galaxy Note 8’den uzun kullanım süreleri beklemeyin. 1 Gün sizin için ideal bir süre olacaktır.

Özet

Samsung Galaxy Note 8, satın alabileceğiniz en iyi büyük ekranlı telefon. Ayrıca ekranın boyutundan ve S Pen’in gücünden çok daha fazlası var. Yeni çift lensli kameralar ile üstün telefoto ve bohek filtreli zengin fotoğraflar çekiyor ve 6GB RAM ile daha hızlı performans sunuyor.

Bununla birlikte, ödemesi gereken bir fiyat var. Daha yüksek bir fiyat etiketli daha uzun bir telefon. Ekranın dış kenarlarına ulaşmak çok zor.

Note 8 için ayıracak 5.000 TL’niz varsa ve iPhone X kullanmak istemiyorsanız sizin için ideal olabilir. Fakat alternatifleri gözden geçirmekte fayda görüyoruz. Özellikle LG V30b’u.