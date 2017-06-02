Samsung Galaxy Note 8 Infinity Ekran ve Android 7.1.1 ile gelecek

Yeniden doğan Samsung Galaxy Note7R bu ay geliyor, ancak fablet kullanıcıları Galaxy Note 8’i bekliyor. Yeni söylentiler telefonun Galaxy S8 ikilisine benzeyen bir Infinity Display paketi alacağını, işletim sisteminin Android 7.1.1 Nougat olacağını ve Samsung akıllı telefonunda henüz göremediğimiz bir sürümü olacağını söylüyor.

Hollandalı bir web sitesi, Galaxy Note 8‘in şimdi Android işletim sisteminin en son sürümüyle test edildiğini doğruluyor. Ayrıca, ekran Galaxy S8, 18.5: 9 ile aynı en-boy oranına sahip olacak ve ev düğmesinin olmayacağını ima ediyor.

Yine de bu haber şaşırtıcı değil. Daha büyük soru, Samsung, Galaxy S8 ile çalışıp başarısız olduktan sonra OLED’in altında parmak izi uygulayabilecek mi ve Galaxy Note akıllı telefonların belirleyici özelliği olan S Kalem kalemi için yer olacak mıdır?