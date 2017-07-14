Samsung, Galaxy Note 8 Modelini Gelecek Ay New York City’de Açıklayabilir

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Note Fan Edition‘ın lansmanıyla ateşli amiral gemisinin rahatsız edici anılarını silmek ile meşguldü. Bu cihaz görünüşe göre şimdiye kadar oldukça popüler olmuştu, ancak birçok alıcı kötü talihsiz Galaxy Note 7‘in yenilenmiş bir versiyonundan ziyade yepyeni bir model beklemekte.

Eylül ayında duyurulması beklenen yeni Galaxy Note 8 hakkındaki söylentilerin ve sızıntılarin sona ermeye niyeti yok. Ancak bir Samsung yetkilisi, Koreli The Investor‘a yeni cihazın ‘sonraki ayın ilerleyen aylarında’ New York City‘de açıklanacağını doğruladı ve Ağustos ayı sonuna doğru bir etkinlik sinyali verdi.

Yetkili, açıklamanın kesin tarihinin 23 Ağustos olacağını iddia eden bir söylentiyi teyit etmedi. Ancak rapora göre, Samsung geçtiğimiz günlerde, Galaxy Note 8’in Eylül ayında dünya çapında satışa hazır olmasını sağlamak için, orijinal planlanan tarihini açıkladı.

Bu doğru olduğu kanıtlanırsa, Samsung’un yeni amiral gemisi Apple’ın yeni iPhone’larından haftalarca önce piyasaya sürülebilir.