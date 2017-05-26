Samsung Galaxy Note 8 ön panel sızıntıları

Bu noktada ne yazık ki Samsung Galaxy Note 8‘in piyasaya sürülmesi için yeterince yakın değiliz, böylece güvenilir görünümlü sızıntıların sabit bir kaynağı maalesef yok. Aslında hala abartılmış söylentiler seviyesindeyiz. Ve verilmesi gereken en son sızıntı, Çin’den geliyor (her zamanki gibi).

Aşağıdaki çok hızlı, oldukça bulanık videoda gördüğünüz şey, önümüzdeki Note 8 akıllı telefonun ön paneli olarak ima edildi.

Öyle mi? Şu anda söylemek imkansız. Elbette, o da olabilir, ancak Note 8 için bir ekran koruyucusu da olabilir. Veya, ölçeği belirlemek için doğru bir yol bulamadığımız için, mevcut Galaxy S8 + ‘in ekran koruyucusu olabileceğini düşünüyoruz. Ünlü olmak isteyen biri tarafından yaratılan bir sahte plastik parçası olma ihtimali de var.

Galaxy Note 8 ile ilgili daha önceki kabataslak raporlar, ikili bir arka kamera düzenlemesi, 6.3″ veya 6.4″ AMOLED ekran (S8 ve S8 + ile aynı 18.5 : 9 en-boy oranına sahip olduğunu varsayıyoruz), aynı yonga seti seçeneklerini Galaxy S8 ikilisi ve belki de aynı arka konumlu parmak izi sensörü olabilir. Öte yandan, tarayıcı da ekranın altına yerleştirileceği yönünde söylentilere yol açtı, bu yüzden şu anda hiçbir şey belli değil.

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