Samsung Galaxy Note 8 parmak izi sensörü sızdı

Bir Samsung Galaxy Note 8 dummy görüntüsü Çinli mikro bloglama sitesi weibo’da tespit edildi. Bu Galaxy Note 8 dummy görüntüsü ilgili bir video da var, görünüşte çok daha küçük olan Samsung Galaxy S7 edge’nin yanında gösteriliyor. Sağ tarafta, Samsung’un üst düzey cihazının yeni sürümünün arkasında dikey olarak yerleştirilmiş bir çift kamera kurulumu, bunun altında bir çift LED flaş benzeri görünüme sahip olduğunu görebiliyoruz.

Ayrıca, aygıtın arkasında veya önünde bir parmak izi tarayıcının bulunmaması çok önemlidir. Bu, Samsung’un görünüşte şirketin biyometrik okuyucuyu ön ekranın altına gömmesini engelleyen sorunu çözebildiği anlamına geliyor. Samsung, Samsung Galaxy S8 / Galaxy S8 + ‘ı parmak izi tarayıcının arkasına, arkadan bakan kameranın yanına yerleştirilmesi zorunda kaldı, çünkü ekranın altına gömmek için teknolojiyi üretemedi.

Galaxy Note 8‘in ABD’de Snapdragon 835 yonga seti ve Exynos 8895 SoC tarafından desteklenen 6.3 inç ekranla gelmesini bekliyoruz. Elbette S Pen ile donatılmış olarak gelecek. Bu devasa ekranlı akıllı telefonu açık tutmak için 4000mAh’lik bir pil gerekir. Galaxy Note 8‘in Berlin’deki 2017 IFA şovunda 1-6 Eylül arasında tanıtılması bekleniyor.

Bu yılın başlarında, Galaxy Note 8‘in çift kameralı bir kurulum özelliği olan Samsung’un ilk telefonu olacağı yönünde bir konuşma yapıldı. Bu şeref şimdi görünüşe göre Samsung Galaxy C10‘a gidecek. İkinci cihazın Galaxy Note 8‘den önce tanıtılacağı bildirildi.