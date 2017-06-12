Samsung Galaxy Note 8 parmak izinin yeri kesinleşti!

Galaxy Note 8‘in iddia edilen şemaları ortaya çıktı ve Samsung‘un parmak izi tarayıcısını arkada tutacağını ve pek çok kişinin beklediği gibi ekranda uygulamayacağını doğruladı.

Şematik çizimler, Galaxy Note 8’in arkasına dikey bir çift kamera ayarı ve aşağıda bir parmak izi tarayıcısı gösteriyor. Telefonun ekranında eğri kenarlar olacak şekilde resmedilen ayrı bir düzen de var.

Sızıntıya göre, USB-C ve 3,5 mm kulaklık çıkışı alt tarafta, S Pen yuvasının ve hoparlörün hemen yanında olacak. MicroSD / SIM kart yuvası, en üstte, ikinci bir stereo hoparlörün yanında konumlandırılacaktır.

Ön cephe görüntüsü yok, ancak dedikodular Samsung’un Sonsuzluk Ekranına (infinity display) yapışacak ve home düğmesinden kurtulacağını öne sürdüğüne dair söylentiler var.