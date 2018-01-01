Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 Plus Pil Sorununa Açıklama Geldi!

Geçen hafta bazı Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Galaxy S8 Plus modellerinin, pilleri tamamen %0 olduğunda cihazlar tekrar şarj olmuyorlar. Bu telefonlar kapandığında herhangi bir yöntemle yeniden canlandırılamıyorlar. Bu sorundan etkilenen modellerin sahipleri için korkunç bir durum olmasına rağmen, en azından geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy Note 7 içindeki piller gibi bu cihazların patlamış görüntülerini görmüyoruz. Samsung bu bozulma yüzünden bir milyar doların üzerinde bir darbe almıştı.

Bu noktada Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 Plus kullanıcılarının yapabileceği en iyi şey bu sorundan kaçınmak; pillerini% 0’a düşmeden önce şarj ettiklerinden emin olmalarıdır. Samsung bu iki cihazda da neyin yanlış gittiğini araştırmakla meşgul durumda. İronik olan şu ki; geçen yıl Galaxy Note 7 patlamalarını takiben yeni Samsung cihazlarında kullanılacak piller için 8 noktalı bir güvenlik testi yapıldığı söylenmişti.

Şimdilik Samsung yalnızca çok az şikayet aldığını belirtti. Samsung yaptığı bir açıklamada etkilenen cihazlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu da söyledi. Batarya taşıdığı tüm gücü tamamen boşalttıktan sonra Galaxy Note 8 veya Galaxy S8 Plus cihazınız şarj almıyor ve cihaz tekrar açılmıyorsa şirketle destek üzerinden görüşmelisiniz. Ancak o zaman Samsung yeterince bilgiye sahip olup da akıllı ve bilgili bir yorum yapabilecektir.

“Elbette Samsung bu türden tüm raporları ciddiye alıyor. Yalnızca bu sorunla bağlantılı çok az sayıda müşteri sorgusu aldık. Ve maalesef bu konuda daha ayrıntılı bilgi sahibi olursak konuyla ilgili daha net yorum yapabiliriz.” – Samsung

Şu ana kadar Samsung tarafından gönderilen diğer modellerde bu sorun hakkında hiçbir şey duymadık. Siz de bu sorunu yaşamışsanız yorum bölümü üzerinden tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.