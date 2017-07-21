Samsung Galaxy Note 8 yeni görüntüler paylaşıldı

Samsung Galaxy Note 8, daha yakın ve daha keskin kenarlı. Ve artık ne zaman tanıtılacağını biliyoruz. Bu tarih tam olarak 23 Ağustos.

Ve Samsung‘un cihazı resmi olarak bize göstermesini beklerken, BGR’deki insanlar Galaxy Note 8’i endüstri içerdekilerin bilgilerine dayanarak elde etti.

Resimler Samsung‘un önümüzdeki amiral gemisinin nihayi görüntüleri olabilir. Ve beklendiği gibi, Galaxy Note 8‘in ekran-gövde oranı Galaxy S8 + ‘den daha yüksek olduğunu teyit ettiler.

İşlevlerin yanı sıra, Galaxy Note 8’in S Pen’inin birkaç fotoğrafıyla karşılaştık, ancak çok fazla bir değişiklik görünmüyor.

Samsung Galaxy Note 8‘in kesin görüntülerini artık sıkça göreceğimize eminiz.