Android için bir başka amiral gemisi modeli olarak gelecek olan Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonları detaylanmaya başladı. Yaz aylarında tanıtıma çıkması beklenen yeni akıllı telefonların, ne gibi özellikleri olacağı konusunda sürekli yeni bilgiler gelmeye devam ederken bir yandan da Samsung Galaxy Note 9 modeli için testlerin yapılmaya başlandığı belirtiliyor.

Telefonların ekran üstünde parmak izi sensörleriyle beraber geleceğini gösteren paylaşımların hemen ardından yeni akıllı telefonların bu kez performans testleri ortaya çıktı. Yeni modele ait olduğu iddia edilen Geekbench performans testi sonuçları ise ne kadar iddialı bir modelin yolda olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy Note 9 Performansı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonlarının performans test değerlendirmesine göre Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonlarının Android 8.1 işletim sistemi kullanacağı görülüyor. Testlerinde tamamı bu işletim sistemiyle beraber yapılmış durumda. Bunun dışında yeni modelin testlerinin yapıldığı işlemci modelinin ise Exynos 9815 olacağı görülüyor. Geekbench değerlendirilmesinde Snapdragon 845 kullanan model için herhangi bir test ortaya çıkmış değil. Şimdilik sadece markanın kendi işlemcileriyle beraber teste girdiğini görüyoruz.

Bu kısımda en çok dikkat çeken bölümün ise RAM bellek miktarı olduğunu görüyoruz. Öyle ki telefonların 8 GB RAM bellek kullandığı ve bu miktarın Samsung içinde oldukça iddialı bir kapasite olduğunu söylemek mümkün. Performans testlerinin ortaya çıkmasının ardından çekirdek puanları içinde bir paylaşım yapılmış durumda.

Buna göre Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonlarının 5162 tek çekirdek puanı ve 10704 çoklu çekirdek puanı aldığı görülüyor. Yeni işlemcilerle beraber performans değerlerinin özellikle çoklu çekirdek performansında bir hayli dikkat çektiği görülüyor.

Şimdilik bu değerlendirmelerin dışında ortaya çıkan yeni bir değerlendirme söz konusu değil. Snapdragon işlemcilerini kullanan modeller için performansların nasıl olacağını da şu an için bilemiyoruz. Yine arada çok büyük bir fark beklenmiyor ancak Snapdragon serisinin saat hızı konusunda biraz daha öne çıkabileceğini belirten otoritelerde yok değil.