Samsung Galaxy Note 9 olduğu iddia edilen bir dizi yeni fotoğraf bugün internette sızdırıldı. Samsung‘un yaklaşan tablet-telefon amiral gemisinin ilk gerçek fotoğraflarından bazılarının ele geçmesi, bu noktada cihaza ne kadar yakın olduğumuzu düşünmemize de sebep oldu.

SlashLeaks üzerindeki SamsungMobile.News adlı kullanıcı tarafından sızdırılan üç fotoğraf cihazı hem arkadan hem de önden gösteriyor. Resimlerden birinde kırık bir ekran gösteriliyor. Ekranın orta alt kısmından sol üst köşeye kadar uzanan bir çatlağı var.

İlk görüntüde Note 9’un arkasını ve diğerinde ise “Telefon hakkında” kısmı görünen Ayarlar ekranını görebiliriz. Ayarlar’da (SM-N960U) olarak gösterilen model numarası Samsung’un model numaralandırma şemasıyla uyumlu görünüyor. Galaxy Note 8 de SM-N950 idi.

Bunun dışında cihazın arkasındaki parmak izi tarayıcısı ile yatay çift kamera kurulumu Galaxy Note 9 hakkında önceki söylentilerle tamamen uyumlu görünüyor. Arkadaki iki çıkartma da ilk olarak düzenlenmiş IMEI numarası ve Ayarlar’da gösterilenlerle tutarlı görünen model numarasını içeriyor.

Ayarlar’dan bahsetmişken ekranı kırık Galaxy Note 9 görüntüsü cihaza indirilmekte olan bir güncellemeyi de gösteriyor. Çince yazıya inanılacak olursa güncelleme 1 Ağustos Android güvenlik düzeltme ekini içerir.