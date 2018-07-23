Samsung Galaxy Note 9 Mercan Mavisi Renk Seçeneğinin Görüntüleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy Note 9 beş farklı renk seçeneği ile piyasaya sunulacak. Bunlar Siyah, Gümüş, Lila Mor, Kahverengi ve Mercan Mavisi olarak belirlendiler. Bu haberimizdeki yeni sızmış çizim görüntüsü telefonun Mercan Mavisi renk seçeneğinin neye benzeyeceğini gösteriyor.

Mercan Mavisi renk seçeneği aslında Galaxy Note 8‘de gördüğümüz Derin Deniz Mavisi renginin daha açık bir Mavi tonudur. Tasarım açısından bu çizim diğer sızan çizim ve sızıntılardan gördüğümüz değişikliklerin aynılarına sahiptir. Arkadaki kamera modülü altındaki yeniden konumlandırılmış parmak izi tarayıcısını doğru gösterir ve ön panel de geçmiş sızıntılar ile yine aynı görünmektedir.

Sızan telefon çiziminin ana ekranındaki 24 Ağustos tarihi aynı zamanda Note 9’un ABD piyasaya çıkış tarihine dikkat çekmek amacıyla yapılmış.

İlgili haberlerde Galaxy Note 9’un perakende satış kutusunu gösteren yeni bir kutu açılış videosu da bugün ortaya çıktı.

Videoda maviyle kazınmış telefon adını içeren tipik bir Samsung siyah perakende kutusunu göstermektedir. Vurgulanan özellikler kutunun arkasında listelenir. Ekran boyutu, çift 12MP kamera, kablosuz şarj yetenekleri, IP68 su geçirmezlik vb.

İlginç bir şekilde stereo hoparlörlerin olmayacağı kutuda görülüyor. Belki de perakende satış kutusu sahte olabilir. Değiştirilmiş bir Note 8 kutusu olduğu anlamına gelebilecek AKG ayarlı stereo hoparlörlerden bu videoda bahsedilmiyor.

Her durumda içindeki aksesuarlar bir Galaxy Note 8 kutusunda bulabileceğinizle aynı. AKG kulaklıklar, Adaptif Hızlı Şarj Cihazı, USB Type-C kablosu ve telefonun kendisi.