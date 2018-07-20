Samsung Galaxy Note 9 lansmanının tarihi hızla yaklaşıyor. Dolayısıyla doğal olarak şirket de cihazın lansmanı için oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor.

Galaxy Note 9 afişlerini gösteren Twitter‘da yayınlanmış görünlere göre aslında Samsung şimdiden Güney Kore’de ön siparişleri almaya başlamayı planlıyor. Bununla birlikte cihazın Note 8’e oldukça benzer bir fiyatla küresel olarak piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Bu durumun sebebi ise Note 9’daki küçük güncellemeler ve yeniliklerin azlığıdır. Bunu dikkate alarak şirket yeni telefonunda Note 8‘e yakın bir fiyat sunmalıdır.

Samsung Galaxy Note 8 ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olacak Galaxy Note 9 akıllı telefonu birçok kişi tarafından oldukça yoğun tepkilere maruz kalmıştı. Yeni Galaxy Note telefonu için çok yüksek beklentiler içinde olan Note serisi hayranları sızan telefon görüntüleri sonrası adeta çılgına döndüler.

Samsung her ne kadar Note 9’da bulunan S-Pen’in çok daha işlevsel ve harika özelliklere sahip olduğunu vurgulasa da telefonun Note 8 ile aynı tasarımda olması satışlarına etki edecektir.