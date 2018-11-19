Noel yolda ve kar beyazı bir telefonla karlı ayları kutlamanın en harika bir yolu. Muhtemelen Samsung yöneticileri, iki hafta önce sızdırılan Pure White Galaxy Note 9‘u geliştirirken düşündükleri şey Noel’in beyaz görüntüsü idi.

Görüntünün sahte olabileceğini öne süren Evan Blass’dan gelen söylentiler olmasına rağmen, Samsung’dan gelen kaynaklar Samsung’un 23 Kasım’da Tayvan‘da yeni bir renk seçeneğinin piyasaya süreleceğini ortaya çıkarmıştır.

Samsung Galaxy Note 9, beyaz bir alüminyum çerçeve ve beyaz bir S Pen ile birlikte tamamen beyaz bir gövdeye sahip olacak. Bu, başlangıçta bildirilen Metalik Bakır, Lavanta Mor, Okyanus Mavisi ve Geceyarısı Siyahı’ndan sonra telefonun altıncı resmi rengi olacak.

Samsung, Tayvan’daki Galaxy Note 9’un 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olan sürümü için 1000 dolar civarında etiketlendirme sunuyor. 512 GB versiyonu için ise 1.250 dolar. Ancak şimdi Koreli üretici, 1 TB’a kadar depolama alanı sunmak için 512GB microSD harici hafıza da sunmaktadır. Fiyatlar zaten yüksek, fakat en azından yeni renk herhangi bir ek maliyet içermeyecek.

Telefonun ülkemizde ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmamıştır. Buna rağmen Samsung yetkilileri en kısa zamanda Avrupa pazarlarında da Note 9 Pure White modelinin yer alacağını ifade etmiştir.